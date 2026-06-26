Шесть новых особо охраняемых природных территорий создадут в Ленобласти

Среди зеленых зон с особым статусом, которые появятся в Ленобласти, — «Каньон реки Сума», «Гатчинские ключевые болота и известняки», «Низинное болото к западу от деревни Березняк», «Ольховка», «Водопад Падунец» и «Ландышевка». Каждая из этих ООПТ сохранит леса, болота, геологические памятники и редкие виды, отмечают в областном правительстве.

К ООПТ относятся участки суши, водоемов и воздушного пространства над ними, где находятся ценные природные комплексы и объекты. Они имеют экологическое, научное, культурное, рекреационное и оздоровительное значение, поэтому государство устанавливает для них особый режим охраны и полностью или частично ограничивает хозяйственную деятельность.

Сейчас в Ленобласти насчитывается 53 таких территории, в Петербурге — 18. К 2035 году власти Ленобласти планируют создать 94 участка с таким статусом. В начале июня губернатор региона Александр Дрозденко рассказал о создании заказника «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь», а в апреле — об организации «Петровщинской лиственничной рощи» в Кировском районе.