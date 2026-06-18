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Экология

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Тихие эко-мусоровозы вышли на улицы Петербурга

Первые электромусоровозы приступили к работе в центральных районах города, отчитался губернатор Александр Беглов. По его словам, сейчас более 70% общественного транспорта работает на экологичных видах топлива, и внедрение эко-френдли техники — следующий шаг к улучшению качества воздуха в мегаполисе.

Администрация Санкт-Петербурга

Новые мусоровозы компактны и производят меньше шума, утверждают в Смольном. Каждый электрический мусоровоз оснащен аккумуляторной батареей с запасом хода до 260 километров на одной зарядке. Зарядная станция установлена в Ленобласти на комплексе по переработке отходов «Волхонка» у города Новоселье. Экономия на энергоносителях достигает 57% на 1 кубометр отходов, а совокупная экономия — 55%. Сокращение выбросов углекислого газа (диоксида углерода) составляет не менее 53 тонн в год на одну машину, отмечают в администрации.

Мусоровозы до 10 кубометров на газомоторном топливе и малые электрические модели с зарядными станциями представили в марте на выставке форума «Экология большого города». Глава Комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик тогда рассказал, что техника рассчитана на работу в плотно застроенных и исторических районах города. Она будет работать «тихо» и «оперативно», писал чиновник.

В апреле Росгидромет зафиксировал загрязнение воздуха в Петроградском, Центральном, Василеостровском и Красногвардейском районах. В воздухе была превышена концентрация диоксида азота — вещества, которое называют результатом работы двигателей внутреннего сгорания, сжигания твердых отходов и выбросов промышленных предприятий.

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