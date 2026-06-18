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Экология

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Спасенных нерп не могут выпустить на волю из-за бюрократической ошибки

Разрешение на выпуск тюленей выдает через «Госуслуги» Росприроднадзор. Из-за того, что у «Фонда друзей балтийской нерпы» различачаются коды учеты организации в налоговой, Росстате, Минюсте, ЕГРЮЛ и ЕРУЛ, программа портала не может сформировать разрешение и присвоить ему номер. А если волонтеры выпустят животных без санкции профильного ведомства, их могут наказать по административным или уголовным статьям.

Фото: соцсети «Фонд друзей балтийской нерпы»

Зоозащитники рассказали, что сформировали новый запрос на «Госуслугах». Они надеются, что его программа сможет одобрить. Также представители организации пытаются решить проблему с кодами и обратились к подписчикам за помощью: спасатели тюленей ищут людей, которые готовы подсказать, как быстро исправить неточность в ЕГРЮЛ и привести ОКОПФ (ОПФ) в соответствие с базой данных Росстата. Откликнувшимся обещают «лучи добра от балтийских тюленей и приглашение на выпуск питомцев» фонда.

«К сожалению, с этого года удалена возможность вручную исправить эту ситуацию. Поэтому данная история зашла в тупик, хорошего конца ей пока не видно, но знайте, что мы рассудок еще не потеряли и пытаемся распутать этот невероятный клубок», — говорят в «Фонде друзей балтийской нерпы».

Фото: соцсети «Фонд друзей балтийской нерпы»

Тем временем серые тюлени и нерпы, которых должны были выпустить на свободу еще в начале июня, «занимают места следующих кандидатов на выпуск в адаптационных бассейнах, пропускают сроки согласований с государственной ветеринарной службой, из-за чего их придется оформлять заново, тратят ресурсы и просто не начинают самостоятельную жизнь в самое благоприятное для них время года», пишут зоозащитники.

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