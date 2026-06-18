Спасенных нерп не могут выпустить на волю из-за бюрократической ошибки

Зоозащитники рассказали, что сформировали новый запрос на «Госуслугах». Они надеются, что его программа сможет одобрить. Также представители организации пытаются решить проблему с кодами и обратились к подписчикам за помощью: спасатели тюленей ищут людей, которые готовы подсказать, как быстро исправить неточность в ЕГРЮЛ и привести ОКОПФ (ОПФ) в соответствие с базой данных Росстата. Откликнувшимся обещают «лучи добра от балтийских тюленей и приглашение на выпуск питомцев» фонда.

«К сожалению, с этого года удалена возможность вручную исправить эту ситуацию. Поэтому данная история зашла в тупик, хорошего конца ей пока не видно, но знайте, что мы рассудок еще не потеряли и пытаемся распутать этот невероятный клубок», — говорят в «Фонде друзей балтийской нерпы».