Спасенных нерп не могут выпустить на волю из-за бюрократической ошибки

Разрешение на выпуск тюленей выдает через «Госуслуги» Росприроднадзор. Из-за того, что у «Фонда друзей балтийской нерпы» различачаются коды учеты организации в налоговой, Росстате, Минюсте, ЕГРЮЛ и ЕРУЛ, программа портала не может сформировать разрешение и присвоить ему номер. А если волонтеры выпустят животных без санкции профильного ведомства, их могут наказать по административным или уголовным статьям.
Зоозащитники рассказали, что сформировали новый запрос на «Госуслугах». Они надеются, что его программа сможет одобрить. Также представители организации пытаются решить проблему с кодами и обратились к подписчикам за помощью: спасатели тюленей ищут людей, которые готовы подсказать, как быстро исправить неточность в ЕГРЮЛ и привести ОКОПФ (ОПФ) в соответствие с базой данных Росстата. Откликнувшимся обещают «лучи добра от балтийских тюленей и приглашение на выпуск питомцев» фонда.
«К сожалению, с этого года удалена возможность вручную исправить эту ситуацию. Поэтому данная история зашла в тупик, хорошего конца ей пока не видно, но знайте, что мы рассудок еще не потеряли и пытаемся распутать этот невероятный клубок», — говорят в «Фонде друзей балтийской нерпы».
Тем временем серые тюлени и нерпы, которых должны были выпустить на свободу еще в начале июня, «занимают места следующих кандидатов на выпуск в адаптационных бассейнах, пропускают сроки согласований с государственной ветеринарной службой, из-за чего их придется оформлять заново, тратят ресурсы и просто не начинают самостоятельную жизнь в самое благоприятное для них время года», пишут зоозащитники.
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