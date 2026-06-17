Сор раздора! У берега Ладоги строят комплекс по обращению с отходами — почему жители и экологи против и что им отвечают власти?

У берега Ладожского озера в скором времени появится большой комплекс по переработке коммунальных отходов (сокращенно КПО). Он разместится близ поселка Рахья. Строительство обсуждалось со времен мусорной реформы и началось весной этого года. Все это время власти говорят о том, как новый объект поможет решить проблему мусора в Ленобласти. В свою очередь местные жители и экологи бьют тревогу и опасаются за будущее крупнейшего озера в Европе. Редакция Собака.ru собрала вопросы местных жителей и ответы властей.
«Регион последовательно движется к стратегической цели — созданию современной системы обращения с отходами», — так власти Ленинградской области прокомментировали начало строительства нового комплекса по переработке отходов «Рахья» к северо-востоку от Петербурга.
Утверждается, что новый КПО будет обрабатывать до 300 тысяч тонн коммунальных отходов за год. В будущем «Рахья» и уже построенный комплекс в Кингисеппе должны принять на себя до 80% всего бытового мусора региона. Как отмечают в профильном комитете Ленобласти, новый комплекс «является одним из важнейших инвестиционных проектов в сфере развития инфраструктуры по обращению с отходами».
Антон Бучнев
Гендиректор Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области:
«Строительство КПО "Рахья" будет завершено к декабрю 2027 года. Введение в эксплуатацию ожидается во II квартале 2028 года, что позволит Ленинградской области приблизиться к цели переработки 100% отходов к 2027–2028 годам».
Однако далеко не все смотрят на ситуацию так же. Последние два с половиной года местные жители и экологические активисты выступают против строительства. Они называют проект не иначе как «свалкой» и даже «потенциальной экологической катастрофой», ведь он строится всего в паре километров от берега Ладожского озера.
«Ладога — источник питьевой воды для миллионов жителей. Любые риски загрязнения подземных и поверхностных вод в этом районе потенциально затрагивают здоровье огромного количества людей», — настаивают активисты в своей группе в VK. Они уже пытались оспорить результаты государственной экологической экспертизы, позволяющей строить КПО. Недавно они проиграли разбирательство в суде, но намерены продолжать спор в апелляции.
Вопрос 1: Выбор места?
Елена Есина (член экспертного совета комитета по экологии Госдумы РФ): Мы вместе с коллегами делали общественную экологическую экспертизу проекта. В проекте было выявлено очень много нарушений и проблем. На первое место я бы поставила выбор земельного участка под КПО! Территория будущего КПО фактически находится в границах водосборного бассейна Ладоги. Фильтрат, образующийся при складировании и переработке отходов, неизбежно будет поступать в дренажную гидрологическую сеть и далее в Ладогу. Это приведет к ухудшению гидрохимических показателей воды не только вблизи комплекса, но и в источниках водоснабжения Санкт-Петербурга и на значительной части СЗФО.
Валентина Исаева (юрист, представляющий группу противников строительства КПО «Рахья»): Ключевое — это отсутствие на законодательном уровне регулирования именно водоохранной зоны Ладожского озера. Получается, что 200 метров отошел — и можно строить любые объекты, мы думаем, что это недопустимо. Если построят КПО «Рахья», можно строить что угодно, опасные объекты такого же класса. Создается опасный прецедент.
Антон Бучнев (гендиректор Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области): Выбор площадки для строительства КПО «Рахья» обусловлен несколькими факторами. Важным аспектом является то, что площадка расположена на расстоянии более 10 километров от самого поселка Рахья, что обеспечивает необходимую санитарно-защитную зону. Кроме того, территория, где началось строительство, уже ранее была подвержена техногенному воздействию и имела статус земель промышленного назначения. Размещение объекта на уже освоенной территории промышленного назначения фактически снижает дополнительную нагрузку на окружающую среду по сравнению с размещением на ранее не освоенных землях. Расположение комплекса в данной локации позволяет оптимизировать логистику транспортировки отходов от населенных пунктов Всеволожского и Кировского районов и создать эффективную систему обращения с ТКО на востоке Ленинградской области.
Вопрос 2: Почему не построить КПО на уже существующем полигоне?
Светлана Терехова (местная жительница, выступающая против локации КПО «Рахья» у берега Ладожского озера): Рядом с местом строительства уже есть мусорный полигон «Лепсари» (ранее заявлялось, что его планируют закрыть после запуска КПО «Рахья», — прим. Собака.ru). Как раз там и необходимо делать комплекс по переработке отходов. Не раз говорилось, что основная задача мусорной реформы — переход на правильное обращение с отходами. Что мы по факту получили? Строительство еще одного полигона.
Игорь Агафонов (эколог, в прошлом член общественного совета при Минприроды): «Лепсари» — это старая свалка, она там находится уже десятки лет и периодически горит. Там заскладированы очень большие объемы мусора. Все это однозначно требует рекультивации. Поэтому в этом районе нет смысла брать еще одно пятно под строительство КПО. Можно было начать облагораживать уже существующий полигон, поставить там перерабатывающие мощности, которые бы работали как с новыми отходами, так и с теми, которые здесь лежат годами.
Антон Бучнев (гендиректор Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области): Вопрос о размещении нового КПО вблизи существующего полигона ТБО «Лепсари» рассматривался в ходе проработки различных вариантов размещения объекта. Решение о выборе конкретной площадки для строительства КПО принимается на основе комплексного анализа всех возможных вариантов, включая оценку экологической нагрузки на территорию, логистические возможности, градостроительные ограничения и мнение экспертного сообщества. Выбранная площадка для строительства КПО «Рахья» была определена как оптимальная после проведения всех необходимых изысканий и оценок воздействия на окружающую среду.
Вопрос 3: Сколько отходов реально будет перерабатываться?
Светлана Терехова (местная жительница, выступающая против локации КПО «Рахья» у берега Ладожского озера): У нас тут рядом проходит Дорога Жизни и по ней теперь будут ехать мусоровозы. Нам говорят, что на КПО будет высокий объем переработки, но что-то не верится. Для чего тогда площадь больше чем в 30 гектаров?
Согласно документации, которую мы выкладывали, на КПО планируется четыре карты (большие углубления в земле, куда сбрасывают мусор, не взятый в переработку, — прим. Собака.ru) для захоронения отходов. Их общая площадь больше 25 гектаров! Как такое возможно, если планируется все перерабатывать?
Антон Бучнев (гендиректор Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области): Проектная мощность КПО «Рахья» составляет 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Комплекс предусматривает современную технологию сортировки с извлечением полезных фракций – бумаги, картона, пластика, стекла, металла для последующей переработки. Часть отходов после сортировки подлежит компостированию, оставшаяся часть – безопасному захоронению. Проект соответствует целевым показателям Ленинградской области по переработке отходов.
Вопрос 4: Как будут защищать Ладогу от возможного попадания отходов?
Елена Есина (член экспертного совета Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды): При анализе проекта мы не обнаружили корректных и всеобъемлющих инженерно-геологических изысканий, а также моделирования возможных рисков. Для объектов такого типа обязательны математические модели, позволяющие просчитать различные негативные сценарии, а также необходимые меры защиты.
Фильтрат содержит огромное количество токсичных соединений, отравляющих почвы и подземные воды. Среди таких веществ выделяют фенол, марганец, аммиак, нефтепродукты, медь, никель и прочие тяжелые металлы, пестициды, а также фосфат и нитриты. При разработке эффективных технологий очистки фильтрационных вод при проектировании новых объектов необходимо прогнозировать количественные изменения состава сточных вод на различных этапах разложения ТКО. Этого в документации нет.
Я имею базовое образование инженера-химика-технолога в сфере охраны окружающей среды. Исходя из этого, я оцениваю реальные перспективы строительства: качество выполнения таких работ на практике зачастую оказывается низким. Отсутствие комплексной оценки рисков и технологические недоработки делают реализацию проекта в заявленном виде экологически опасной.
Антон Бучнев (гендиректор Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области): Проект КПО «Рахья» прошел все необходимые государственные экспертизы: Положительное заключение Главгосэкспертизы получено в декабре 2024 года; Положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора получено в мае 2025 года сроком на 5 лет; Разрешение на строительство выдано Госстройнадзором Ленинградской области в мае 2025 года.
Проект предусматривает современные технологии сортировки, переработки, компостирования и безопасного захоронения отходов. Комплекс будет оборудован современными системами очистки воздуха, воды и почвы, что обеспечит минимальное воздействие на окружающую среду.
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