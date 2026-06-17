Сор раздора! У берега Ладоги строят комплекс по обращению с отходами — почему жители и экологи против и что им отвечают власти?

Вопрос 1: Выбор места?

Елена Есина (член экспертного совета комитета по экологии Госдумы РФ): Мы вместе с коллегами делали общественную экологическую экспертизу проекта. В проекте было выявлено очень много нарушений и проблем. На первое место я бы поставила выбор земельного участка под КПО! Территория будущего КПО фактически находится в границах водосборного бассейна Ладоги. Фильтрат, образующийся при складировании и переработке отходов, неизбежно будет поступать в дренажную гидрологическую сеть и далее в Ладогу. Это приведет к ухудшению гидрохимических показателей воды не только вблизи комплекса, но и в источниках водоснабжения Санкт-Петербурга и на значительной части СЗФО.

Валентина Исаева (юрист, представляющий группу противников строительства КПО «Рахья»): Ключевое — это отсутствие на законодательном уровне регулирования именно водоохранной зоны Ладожского озера. Получается, что 200 метров отошел — и можно строить любые объекты, мы думаем, что это недопустимо. Если построят КПО «Рахья», можно строить что угодно, опасные объекты такого же класса. Создается опасный прецедент.

Антон Бучнев (гендиректор Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области): Выбор площадки для строительства КПО «Рахья» обусловлен несколькими факторами. Важным аспектом является то, что площадка расположена на расстоянии более 10 километров от самого поселка Рахья, что обеспечивает необходимую санитарно-защитную зону. Кроме того, территория, где началось строительство, уже ранее была подвержена техногенному воздействию и имела статус земель промышленного назначения. Размещение объекта на уже освоенной территории промышленного назначения фактически снижает дополнительную нагрузку на окружающую среду по сравнению с размещением на ранее не освоенных землях. Расположение комплекса в данной локации позволяет оптимизировать логистику транспортировки отходов от населенных пунктов Всеволожского и Кировского районов и создать эффективную систему обращения с ТКО на востоке Ленинградской области.