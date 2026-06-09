«Никаких сюсюканий и объятий»: почему нерпа человеку не товарищ, рассказали зоозащитники

Чтобы подготовить нерп к жизни в дикой природе, сотрудники центра проводят специальные тренировки. По словам зоозащитников, реабилитируемые животные должны относиться к людям с недоверием и не стремиться к общению. Поэтому волонтеры избегают, как они сами говорят, «сюсюканий, тисканья, объятий, таскания на ручках». Когда состояние тюленят стабилизируется, сотрудники фонда постепенно выстраивают барьер между человеком и животным. Для этого используются в том числе небольшие раздражающие действия, которые помогают нерпам не расслабляться в присутствии людей.

«Реакцией разъярившегося нерпенка мы полностью удовлетворены», — комментируют процесс тренировки в фонде.

Тем временем балтийские серые тюлени Лебяжик, Пасха и Сестрик продолжают ждать разрешения на выпуск в природу и проходят дополнительную подготовку. Как рассказали специалисты, сейчас животные осваивают навык длительного пребывания в воде без выхода на берег. Для этого сотрудники не позволяют тюленятам выбираться на сушу, вынуждая их сутками плавать и спать в воде. В фонде пояснили, что до попадания в центр истощенные детеныши не имели такого опыта, а приобретенный навык поможет им переживать штормы, во время которых тюлени порой неделями не могут отдохнуть на островах или камнях.