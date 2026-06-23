Пишут, что Каспий сильно обмелел! Это правда? А что происходит с Ладогой и Байкалом? Могут ли они высохнуть, как Аральское море?

Недавно ваши коллеги, ученые из института океанологии РАН опубликовали информацию о том, что уровень воды в Каспийском море заметно снизился по сравнению с 2019 годом. Но и до этого можно было видеть статьи о том, что Каспий мелеет. Насколько велик масштаб проблемы?

Я думаю, что словосочетание «Каспий мелеет» — это скорее громкие заголовки. Действительно, давно замечено, что приток воды в Каспийское море уменьшается. И здесь возникает аналогия: когда во второй половине XX века из-за строительства ирригационных каналов в Центральной Азии приток воды в Аральское море упал, море относительно быстро пропало, и сейчас большую часть его бывшей территории занимает пустыня.

Напрашивался вывод, что то же самое будет и с Каспием. Чтобы защитить море, был перекрыт дамбой очень мелкий и теплый залив Кара-Богаз-Гол (на территории Туркменистана, — прим. Собака.ru). Считалось, что он способствует более активному испарению и, как следствие, потере воды. Даже обсуждался проект переброски северных рек в Волгу, чтобы поддержать Каспийское море. Однако ученые пришли к выводу, что такие меры будут иметь негативные последствия.

Более того, в какой-то момент уровень воды в Каспии начал расти — сам, по природным причинам. Уровень водности в таких водоемах подвержен глобальным колебаниям — это естественно. Поэтому уровень воды может снижаться, но ставить вопрос так, что Каспий может повторить судьбу Аральского моря немного необъективно.