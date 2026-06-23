Пишут, что Каспий сильно обмелел! Это правда? А что происходит с Ладогой и Байкалом? Могут ли они высохнуть, как Аральское море?

Уровень Каспия заметно понизился в последние годы — такая новость появилась по итогам экспедиции ученых РАН. Тревожное известие, которое заставляет вспомнить о судьбе соседнего Аральского моря, за полвека практически исчезнувшего с географических карт. Может ли Каспийское море повторить его судьбу? И, кстати, что там с другими крупными озерами? К примеру, еще в 2023-м писали об угрозе обмеления Ладоги. Разбираемся вместе Сергеем Каретниковым, старшим научным сотрудником Института озероведения Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН.
Недавно ваши коллеги, ученые из института океанологии РАН опубликовали информацию о том, что уровень воды в Каспийском море заметно снизился по сравнению с 2019 годом. Но и до этого можно было видеть статьи о том, что Каспий мелеет. Насколько велик масштаб проблемы?
Я думаю, что словосочетание «Каспий мелеет» — это скорее громкие заголовки. Действительно, давно замечено, что приток воды в Каспийское море уменьшается. И здесь возникает аналогия: когда во второй половине XX века из-за строительства ирригационных каналов в Центральной Азии приток воды в Аральское море упал, море относительно быстро пропало, и сейчас большую часть его бывшей территории занимает пустыня.
Напрашивался вывод, что то же самое будет и с Каспием. Чтобы защитить море, был перекрыт дамбой очень мелкий и теплый залив Кара-Богаз-Гол (на территории Туркменистана, — прим. Собака.ru). Считалось, что он способствует более активному испарению и, как следствие, потере воды. Даже обсуждался проект переброски северных рек в Волгу, чтобы поддержать Каспийское море. Однако ученые пришли к выводу, что такие меры будут иметь негативные последствия.
Более того, в какой-то момент уровень воды в Каспии начал расти — сам, по природным причинам. Уровень водности в таких водоемах подвержен глобальным колебаниям — это естественно. Поэтому уровень воды может снижаться, но ставить вопрос так, что Каспий может повторить судьбу Аральского моря немного необъективно.
Что происходит с другими крупными озерами? Например, про падение уровня Байкала писали еще в 2015 году. А в этом феврале сообщили, что вода там опустилась ниже минимальной отметки.
Как я и сказал, уровень воды в крупнейших водоемах подвержен глобальным колебаниям в связи с изменением климата и другими причинами.
И все же за Байкал можете быть спокойны. Там очень много воды и вполне устойчивый ее приток. Уровень воды снижается, но исчезнуть такое озеро не может — у него до 1,5 км глубина. Более того, берега в большинстве мест крутые, мало мелководий, которые могут обнажаться.
Побережье озера Байкал
А что с Ладогой? Периодически относительно ее судьбы тоже бьют тревогу. В 2023 году писали о возможности обмеления. Да и сейчас, насколько я знаю, уровень воды там очень низкий для этого времени года.
Да, у нас многие интересуются сейчас, почему в озере мало воды. Давайте откроем историю наблюдений, она у нас есть с 1881 года — можно сказать, 150 лет. Если посмотреть на данные, хорошо видно, что какого-то устойчивого тренда на падение уровня озера не существует.
В районе 2000 года уровень воды был максимальным за последние десятилетия, затем он колеблется вблизи нормального среднегодового уровня — 5,1 метра над уровнем моря. То есть поверхность Ладоги была на пять с лишним метров выше, чем поверхность Балтики.
Теперь вернемся к 2026 году. Когда мы брали пробы воды вблизи бухты Петрокрепость, то сами видели обнажившееся мелководье Ладожского озера. Несколько дней назад был зафиксирован уровень — 396 сантиметров. При норме в 510 сантиметров. Вернее, это среднегодовое значение, для мая характерен уровень в 496 сантиметров. Все равно — на метр ниже.
В чем дело? Этой весной реки принесли очень мало воды. То ли дело в том, что было мало снега, то ли талая вода ушла в грунты и болота. Может быть, дело в жарких апреле и мае, что способствовало активным испарениям.
Так или иначе, реки, впадающие в Ладогу, сейчас очень сильно обмелели. Основные из них: Волхов, Янис, Свирь, Вуокса. На их берегах обнажились большие пляжи. Конечно, свою роль играют и гидроэлектростанции. Энергетики запасают воду в своих водохранилищах в преддверии тяжелого летнего периода, когда дождей может быть очень мало.
Не может ли такая ситуация стать постоянной? Климат теплеет, воды будет испаряться все больше…
Про тренды говорить рано. Еще неизвестно, какое будет лето. Возможно, будет много осадков и все выровняется. А если нет, то реки наполнятся водой осенью.
Нет-нет, я говорю о многолетнем тренде.
Как я и говорил, многолетнего тренда не проглядывается. Вернее, он есть, но составляет примерно 50 сантиметров за последние полтора века.
Все же такие крупные водоемы, как Ладога, Онега, Ильмень сравнительно слабо отвечают на изменение климата, особенно в наших условиях, которые характеризуются избыточной влажностью.
Уж тем более смешно говорить о том, что Ладога может пересохнуть. Там глубина до 230 метров, колебания на несколько сантиметров важны, но при разговоре о самой судьбе водоема не очень существенны. Да, с 2020 года уровень воды колеблется чуть ниже «положенных» 510 сантиметров. Однако в среднем за год ниже 480 не опускается.
Даже если приток в Ладогу по какой-то причине резко сократится, у Ладоги есть своего рода предохранитель. Устье Невы имеет глубину 6 метров, если воды в Ладоге становится меньше, то уменьшается и сброс в Неву. А Ладога пересохнуть никогда не сможет.
Побережье Ладожского озера
То есть переживать надо за судьбу Невы?
Чисто теоретически ее уровень действительно может заметно упасть. Но давайте не будем пугать людей. У Невы тоже есть свои притоки — Славянка, Ижора. Сценарий, где они также начинают пересыхать, абсолютно фантастический. За последние 100 лет уровень воды в Неве колебался в понятных пределах, тенденций к снижению водности тоже не наблюдается.
Еще раз: мы с вами находимся в зоне избыточной влажности. Это значит, что на землю падает больше воды, чем потом с нее испаряется. Это очень отличается от зоны Аральского моря, где воды не хватает.
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