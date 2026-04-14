Императорских пингвинов официально признали находящимися под угрозой вымирания! Символ Антарктики правда может исчезнуть?

Здесь все просто — угрозу императорским пингвинам создает изменение климата и разрушение антарктических ледников, от которых эти птицы очень зависят.

«Они "выбрали" себе очень суровый, очень тяжелый климат для проживания, — поясняет Собака.ru Кирилл Галустов. — Они живут на поверхности ледника. Это, кстати, нетипично для других видов пингвинов, которые стараются жить в основном на бесснежной поверхности хотя бы потому, что им надо где-то гнездоваться: собирать веточки, камни, песок и так далее. Императорские пингвины с этим не "запариваются" и несут свои яйца прямо между ног, согревая их своим пухом».

Однако такая приспособленность к жизни в самом холодном месте планеты сейчас играет с императорскими пингвинами злую шутку — по мере таяния снегов и многовековых льдов их привычный ареал обитания сужается.

Более того, отмечают в МСОП, ученые наблюдают трагические случаи, когда колония пингвинов, расположившаяся на припае (лед, надежно прикрепленный к береговой линии), по мере разрушения льда может проваливаться в море до того, как птенцы научатся плавать. Это может привести к гибели целого выводка птенцов.