Императорских пингвинов официально признали находящимися под угрозой вымирания! Символ Антарктики правда может исчезнуть?

«Императорский пингвин и антарктический морской котик теперь находятся под угрозой исчезновения» — такое сообщение появилось в середине апреля на сайте Международного союза охраны природы. Отмечается, что уже к 2080 году популяция императорского пингвина может сократиться вдвое. Что происходит? Мы правда можем потерять один из главных символов Антарктики? Разбираемся вместе с петербургским географом, сотрудником Президентской академии в Петербурге, участником полярных экспедиций Кириллом Галустовым.
Что случилось?
Эксперты Международного союза охраны природы (МСОП) официально добавили императорских пингвинов в число видов, которые находятся на грани исчезновения. Как отмечается на сайте организации, популяция этих больших нелетающих птиц может сократиться к 2080 году в два раза.
«Пингвины уже входят в число наиболее уязвимых птиц на Земле. Перевод императорского пингвина в категорию находящихся под угрозой исчезновения видов — это суровое предупреждение [относительно судьбы этого вида]», — приводит МСОП слова генерального директора организации BirdLife International Мартина Харпера.
В чем дело?
Здесь все просто — угрозу императорским пингвинам создает изменение климата и разрушение антарктических ледников, от которых эти птицы очень зависят.
«Они "выбрали" себе очень суровый, очень тяжелый климат для проживания, — поясняет Собака.ru Кирилл Галустов. — Они живут на поверхности ледника. Это, кстати, нетипично для других видов пингвинов, которые стараются жить в основном на бесснежной поверхности хотя бы потому, что им надо где-то гнездоваться: собирать веточки, камни, песок и так далее. Императорские пингвины с этим не "запариваются" и несут свои яйца прямо между ног, согревая их своим пухом».
Однако такая приспособленность к жизни в самом холодном месте планеты сейчас играет с императорскими пингвинами злую шутку — по мере таяния снегов и многовековых льдов их привычный ареал обитания сужается.
Более того, отмечают в МСОП, ученые наблюдают трагические случаи, когда колония пингвинов, расположившаяся на припае (лед, надежно прикрепленный к береговой линии), по мере разрушения льда может проваливаться в море до того, как птенцы научатся плавать. Это может привести к гибели целого выводка птенцов.
Но ведь климат меняется давно, почему спохватились только сейчас?
Не только. Как объясняет Кирилл Галустов, судьба императорских пингвинов уже давно вызывает беспокойство у ученых. Вопрос только в степени этих опасений. До недавнего времени самый крупный вид птиц в Антарктике относился к категории «близкий к угрозе исчезновения»
«Раннее разрушение морского льда весной уже влияет на колонии вокруг Антарктиды, и дальнейшие изменения морского льда будут продолжать влиять на их среду обитания во время размножения, кормления и линьки», — отмечает Филип Тратан, член Специализированной группы по пингвинам МСОП.
А сколько сейчас императорских пингвинов?
На самом деле прямо сейчас этих птиц совсем немало. «Сейчас по разным оценкам их 500–600 тысяч, — говорит в беседе с Собака.ru Кирилл Галустов. — Это примерно 40 колоний. Для сравнения: есть вид африканских пингвинов, которых можно встретить в Кейптауне. Они стабильно вымирают уже последние 40 лет, и их вообще насчитывается около 2–3 тысяч».
Однако, добавляет собеседник редакции, беспокойство вызывает именно динамика численности вида. Проще говоря, ученых пугает не то, что императорских пингвинов мало прямо сейчас, скорее то, с какой скоростью сокращается их популяция.
«Где-то за последние 15–20 лет численность императорских пингвинов снизилась по разным оценкам на 10–20%», — говорит он. Несложно подсчитать, что если пингвины будут убывать с такой же скоростью, то хватит всего лишь одного века для полного исчезновения вида (хотя такое предположение было бы слишком грубым). К 2080-му МСОП прогнозирует двукратное сокращение численности.
Кирилл Галустов
Кандидат географических наук, ведущий специалист 70-ой Российской Антарктической экспедиции, научный сотрудник Президентской академии в Петербурге:
«В принципе среди пингвинов явление вымирания не новое. Например, существовал вид Kumimanu fordycei, который высотой был больше двух метров, а весил около 150–160 килограмм. То есть это в полтора раза больше, чем нынешний императорский пингвин, самый крупный пингвин мира на сегодняшний день. Вот тот пингвин вымер уже очень давно. Еще на заре кайнозойской эры. Это был один из первых таких крупных видов птиц после вымирания динозавров».
Впрочем, продолжает собеседник редакции, процесс идет нелинейно. «Например, вблизи российской станции Мирный, наоборот, наблюдается повышение численности императорских пингвинов. Я, в частности, видел их на барьере у станции Новолазаревская. И популяции там, например, — они достаточно стабильные», — оговаривается он.
То есть не все потеряно?
Да, в целом в МСОП не скрывают, что внесение императорских пингвинов в число видов под угрозой исчезновения — отчасти символический шаг. Он призван еще раз призвать правительства, международные организации, корпорации и обычных людей уделять больше внимания проблеме изменения климата.
«Императорские пингвины — это индикаторный вид, который рассказывает нам об изменениях в нашем мире и о том, насколько хорошо мы контролируем выбросы парниковых газов, приводящие к изменению климата», — цитирует МСОП слова своего эксперта Филипа Тритана.
Как полагает Кирилл Галустов, Международный Союз Охраны Природы «немножко подстраховывается», желая акцентировать внимание на проблеме через всем понятные символы. «Насчет реальности перспективы потерять символ Антарктики, — говорит собеседник редакции, — думаю, это дело не ближайшей перспективы. Императорские пингвины так или иначе живут, но ареал обитания действительно сокращается. Тем не менее внимание к императорским пингвинам — к проблеме их сохранения — оно необходимо. Это одна из важнейших задач Протокола об охране окружающей среды Договора об Антарктике».
А дополнительные меры охраны возможны? На пингвинов запретят охотиться?
Охотиться на главных антарктических птиц и так нельзя. Согласно международным договорам на пингвинов запрещено не просто охотиться, любые их контакты с людьми должны быть сведены к минимуму.
«Нельзя нарушать их естественную среду обитания, нельзя вести какие-то, если это не орнитологические, наблюдения, какие-то другие научные исследования, или строить базы рядом с колониями. То есть в принципе Антарктида — это и так природный заповедник, и то, что мы можем сделать, — в целом озаботиться проблемами, связанными с парниковым эффектом в наших странах. Это то, что в наших силах сделать», — резюмирует Кирилл Галустов.
Комментарии (0)