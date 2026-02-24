Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Назвали самые худшие и лучшие районы по доступности контейнеров для раздельного сбора мусора

По количеству жителей на одну контейнерную площадку с раздельным накоплением отходов лучше всего ситуация обстоит в Петроградском, Пушкинском и Курортном районах. Хуже всего — в Адмиралтейском, Красносельском, Колпинском и Василеостровском районах.

Shutterstock.com

Глава комитета по природопользованию Петербурга, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилл Соловейчик показал рейтинг районов города по доступности инфраструктуры для раздельного сбора отходов.

Средний показатель по городу — 1,37 тысячи человек по количеству жителей на одну контейнерную площадку с раздельным накоплением отходов. Самая плохая ситуация в Адмиралтейском (3 тысячи человек), Красносельском (1,9 тысячи), Колпинском (1,7 тысячи) и Василеостровском (1,7 тысячи) районах. Лучше всего ситуация в Петроградском (691 человек), Пушкинском (728) и Курортном районах (947).

С точки зрения плотности расположения таких площадок для раздельного сбора отходов ситуация другая. Дальше всего до эко-контейнера придется добираться в Курортном, Петродворцовом, Колпинском и Пушкинском районах. Плотнее всего контейнеры в Калининском, Центральном и Петроградском районах. Средний показатель по городу — 4,9 контейнера на квадратный километр.

