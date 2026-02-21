Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет

Финский залив впервые с 2011 года полностью покрылся льдом. Сплошной ледяной покров сформировался благодаря устойчивой морозной и безветренной погоде последних дней.

Slebedeva / Shutterstock.com

Как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, аналогичная ледовая обстановка наблюдалась в 2010 и 2011 годах.

«Сохранение тихой и морозной погоды в последние несколько дней позволило замерзнуть всему Финскому заливу, и он полностью покрылся льдом. Ближайшими аналогами по ледяному покрытию Финского залива остаются 2010 и 2011 годы», — отметил он.

Ранее в акватории сохранялись участки молодого и относительно тонкого льда, который был малозаметен на спутниковых снимках. Солнечная погода позволила убедиться, что лед распространился по всей поверхности залива. Подобное полное замерзание для последних лет — редкость.

Однако уже в выходные ситуация изменится. По данным Росгидрометцентра, 22 февраля в Петербурге ожидаются сильный снег и порывистый ветер до 15–17 м/с в прибрежных районах. Возможны метель и гололедица. В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, что означает потенциально неблагоприятные условия. Горожан просят соблюдать осторожность.

Ранее мы рассказывали о погоде в ближайшие выходные. 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: