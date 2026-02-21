Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет

Как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, аналогичная ледовая обстановка наблюдалась в 2010 и 2011 годах.

«Сохранение тихой и морозной погоды в последние несколько дней позволило замерзнуть всему Финскому заливу, и он полностью покрылся льдом. Ближайшими аналогами по ледяному покрытию Финского залива остаются 2010 и 2011 годы», — отметил он.

Ранее в акватории сохранялись участки молодого и относительно тонкого льда, который был малозаметен на спутниковых снимках. Солнечная погода позволила убедиться, что лед распространился по всей поверхности залива. Подобное полное замерзание для последних лет — редкость.

Однако уже в выходные ситуация изменится. По данным Росгидрометцентра, 22 февраля в Петербурге ожидаются сильный снег и порывистый ветер до 15–17 м/с в прибрежных районах. Возможны метель и гололедица. В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, что означает потенциально неблагоприятные условия. Горожан просят соблюдать осторожность.

Ранее мы рассказывали о погоде в ближайшие выходные.