«Быстрые» зарядные станции для электрокаров установили во всех районах Петербурга

«В конце прошлого года введены в эксплуатацию сразу три такие станции в Кронштадте, где до этого вообще не было подобных устройств», — сказал губернатор Александр Беглов.

В Смольном фиксируют рост электрокаров. Для них требуется больше станций. Сейчас в Петербурге зарегистрировано порядка 7 тысяч электромобилей и более 10 тысяч подзаряжаемых гибридов. В настоящее время общее количество общественных зарядных станций превышает 465. Только за прошлый год их общее число выросло более чем на 30%, а «быстрых» станций стало свыше 160.

Также есть четыре электрозарядных хаба, на которых можно одновременно заряжать более 10 электромобилей. Они находятся на Кременчугской ул., 17, дороге на Турухтанные острова, 14, Кондратьевском пр., 38; ул. Ольги Берггольц, 33.

На данный момент стоимость 1 кВт/ч на публичных станциях Петербурга составляет от 15 до 25 рублей, а на «медленных» зарядках (до 22 кВт) — от 13 до 19 рублей за кВт/ч. В среднем зарядка электромобилей обходится в 2-3 раза дешевле, по сравнению с машинами на дизельном или бензиновом топливе.