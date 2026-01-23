Экологический бюджет Петербурга превысит 125 млрд рублей в 2026 году

«Действительно, «зеленый бюджет» характеризует интегральные усилия правительства Санкт-Петербурга в части экологической повестки. В 2025 году это было более 109 млрд рублей, в 2026 году — более 125 млрд рублей», — рассказал председатель комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик на пресс-конференции.

В следующем, 2027 году «зеленый бюджет» вырастет почти на 10 млрд (до 135,8 млрд рублей). Также чиновник добавил, что власти фиксируют рост инвестиций на охрану окружающей среды со стороны бизнеса.

Петербург стал первым в стране, кто в рамках бюджета выделил отдельное приложение — «зеленый бюджет», сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников: «Мы предусмотрели сборку всех расходов нашего основного финансового документа, которые направлены на решение задач по экологической направленности».