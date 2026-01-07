Утилизируем новогодние деревья правильно: в Петербурге запустили акцию «Ёлки, палки, щепа»

В этом году акцию проводят в 12 раз. За все предыдущие 11 лет удалось собрать порядка 50 тысяч хвойных деревьев в Петербурге и Ленинградской области. Цель инициативы — снизить отходы после новогодних праздников и переработать елки в полезный продукт.

Собранные деревья (елки, сосны и пихты) измельчают, а полученную щепу передают в конюшни, приюты и питомники для животных — на подстилку и подкормку, а также для обустройства тропинок на особо охраняемых природных территориях.

Сбор в Петербурге проводят совместно комитет по природопользованию, АНО «Экологические добровольческие проекты» и Невский экологический оператор вместе с партнерами проекта. Адреса пунктов приема деревьев можно найти в соцсетях и на сайте акции.