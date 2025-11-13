Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Экология

Стандарт гипоаллергенного озеленения жилых кварталов разработали в Петербурге

Новые правила разработали, чтобы снизить риски возникновения аллергии у жителей из-за пыльцы растений. Тестирование стандарта будут проводить в двух жилых кварталах Петербурга. Здесь заменят высокоаллергенные виды растений (таких как береза или ольха) на безопасные аналоги и составят особые правила высадки растений с учетом розы ветров.

Над методологией стандарта работали специалисты Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий (ДГМКЦ ВМТ) им. К. А. Раухфус. Ученые провели анализ существующих насаждений и сформировали детальные рекомендации по подбору растений, пишет NSP.

Разработчики с помощью нового стандарта хотят улучшить ситуацию с аллергическими заболеваниями. По данным ВОЗ, до 40% населения в той или иной форме страдают от поллиноза — аллергии на пыльцу растений. Новый стандарт подразумевает комплексный подход к озеленению: 

  • замену высокоаллергенных видов растений (таких как береза или ольха) на безопасные аналоги; 
  • составление «календаря цветения» для равномерной нагрузки; 
  • разработка особые правила высадки растений с учетом розы ветров; 
  • формирование барьерных элементов ландшафта. 

Тестировать стандарт будет ГК «Ленстройтрест» в жилых кварталах «Окла» (Приморский район Петербурга) и «Янила» в Янино.

