Петербург впервые выделил 370 млрд рублей на «Зеленый бюджет»

Средства направят на проекты по охране окружающей среды и улучшению экологической ситуации в городе.

Mariola Anna S / Shutterstock.com

В Санкт-Петербурге впервые сформирован отдельный «Зеленый бюджет». Его доля составит 7,2% от общего бюджета города, а общий объем финансирования экологических инициатив на ближайшие три года превысит 370 млрд рублей, сообщил 78.ru биолог Павел Глазков.

В 2026 году на экологические проекты планируется направить около 110 млрд рублей. Средства будут использованы для озеленения, перевода котельных на экологически чистое топливо и развития экологичного транспорта. В рамках программы планируется высадить 12 тысяч деревьев и 163 тысячи кустарников.

Кроме того, власти намерены обновить природоохранный флот, создать два новых заказника, четыре экологические тропы и разработать схемы защиты береговой линии.

Накануне на берегу Малой Невы в Василеостровском районе начались работы по расчистке парка «Заросли». Территория, ранее известная густой растительностью, будет преобразована в ходе строительства продолжения набережной Макарова и нового моста через Смоленку. В Смольном заверили, что после завершения работ предусмотрено дополнительное озеленение.

