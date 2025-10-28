100% отходов на сортировку и строительство 5 новых комплексов для переработки: как выглядит новая схема обращения с отходами

Сейчас обновленный план опубликован на портале общественного обсуждения нормативных актов. Общественные слушания начнутся 31 октября. В нем говорится, что с 2027 года 100% новых ТКО будут направлять на обработку (сортировку). Это должно сократить долю отходов, которые необходимо захоранивать, до 48,3% от общего объема образующихся в городе ТКО уже в 2028 году. При этом в 2026 году, согласно плану, доля захораниваемых ТКО составит 77,3%.

Для этих целей в Петербурге и Ленобласти планируют возводить пять комплексов по переработке отходов (КПО). Первый должны ввести новый КПО «Островский» в Выборгском районе Ленобласти. Его планируют запустить в 2026 год. В 2027 году начнет работу КПО «Новоселки» в поселке Левашово. К 2030 году планируют завершить строительство комплекса «Юго-Западный-2» в Ломоносовском районе, а на 2031 год — ввести два объекта в Ленинградской области — КПО «Дубровка» во Всеволожском районе и КПО «Юго-Восточный» в Тосненском районе.

Помимо нового строительства, также предусмотрено и реконструкция действующих мощностей. Модернизация комплекса по переработке отходов «Волхонка» в Горелово займет с 2025 по 2030 годы. Также обновят три площадки компании «ЭкоВаст» — в районах Парнас, Рыбацкое и Софийская. В общей сложности схема учитывает 14 действующих объектов сортировки, утилизации, размещения и перегрузки твердых коммунальных отходов.