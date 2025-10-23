Петербургские ученые вырастили тополь для аллергиков

Ученые из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства смогли отключить гены у тополя и осины, отвечающие за способность к цветению, и которые вызывают аллергическую реакцию у людей. Для этого ученые взяли образцы ткани осины и с помощью специальной «генной пушки» изменили ее гены.

«То, что мы сделали с древесными породами, не делал в стране пока никто и мало кто в мире. Мы создали генно-редактированную линию осины, чтобы изменить ее признаки. А тополь — это ближайший родственник осины, фактически просто другой вид тополя. <...> Когда тополь цветет и в городе много пуха, создаются проблемы для аллергиков. Мы сейчас можем по нашей технологии сделать так, что тополь не будет образовывать соцветий, сделать это гарантированно и быстро», — рассказал ТАСС младший научный сотрудник СПбНИИЛХ Дмитрий Каржаев.

Ученые отобрали 800 культур, но изменить гены удалось у 11. Эти образцы клонировали и появилась коллекция живых, готовых к посадке осин, не способных к цветению.

Также специалисты рассчитывают, что редактирование генов, помимо борьбы с пухом, может помочь повысить устойчивость деревьев к болезням и вредителям, ускорить рост и улучшить качество древесины.

«Мы, по сути, ускоряем изменения каких-то качеств растений, имитируя естественные природные мутации. То, что в природе происходило бы сотни лет, мы можем ускорить в лаборатории, генетически подкорректировав. <...> Мы сейчас изучаем вопрос, как дальше работать с березой, сосной, елью, лиственницей, это все впереди. Но база, самое главное, она есть, стало понятно, как с этим двигаться дальше», — добавил Каржаев.