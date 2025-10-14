Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Курортном районе Петербурга откроют новый заповедник

Новый заказник «Тарховский» станет 18 заповедником города, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он включит одноименный лесопарк рядом с платформами Тарховка и Разлив.

Ula Ulachka / Shutterstock

Площадь заповедника составит 189 га. «В границах заказника зарегистрировано порядка 60 видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Санкт‑Петербурга», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Среди них такие животные, как скопа, малый лебедь, орлан-белохвост, малая крачка, большой кроншнеп. На территории проложат экомаршруты. 

Новый статус территории предполагает запрет на все виды деятельности, которые могут нанести ущерб природе. Например, в будущем заказнике нельзя разводить огонь, оставлять мусор, передвигаться на транспорте, строить и многое другое. 

До 2030 года в Петербурге откроют более 20 экомаршрутов и три особо охраняемых природных территории.

Комментарии (0)

