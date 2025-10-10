Пишут, что уже в этом веке Петербург может частично затопить! Как? Уже?! Разбираемся, насколько громкие заголовки оправданы

«Океанолог предупредил об угрозе частичного затопления Петербурга в 2100 году». «Прибрежные районы Петербурга и почти весь Сестрорецк. Океанолог — об угрозе затопления из-за роста уровня Мирового океана». Такие заголовки 9 октября появились в ведущих городских СМИ. В этих материалах журналисты ссылаются на слова ведущего научного сотрудника Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Филиппа Сапожникова. Так что, Петербург правда может погрузиться под воду к концу этого века? Или это все же преувеличение? На эти вопросы Собака.ru ответил сам Филипп Сапожников.
В четверг, 9 октября СМИ со ссылкой на вас заявили: часть Петербурга может быть затоплена уже к 2100 году. Это правда возможно? Или ваши слова неверно интерпретировали?
Мы живем в начале века, прошла только его первая четверть, но мир меняется стремительно. Идет глобальное потепление — тают ледяные шапки планеты (в частности, ледники Антарктиды и Гренландии). Происходит прогрев подповерхностных слоев океана, что приводит к расширению объема воды.
Все эти факторы приводят к расширению объема мирового океана, в том числе краевых и внутренних морей (к которым можно отнести и Балтийское). Это закономерно вызывает подъем уровня вод. За последние 100 лет это изменение в среднем составило примерно 14–17%. Где-то подъем был более существенным, где-то менее, где-то уровень воды незначительно, но вообще понизился.
Что касается Финского залива, расчетные данные говорят о том, что к концу столетия с определенной вероятностью (но не абсолютно точно) может произойти подъем воды на высоту от 30 до 65 см. Некоторые сценарии показывают еще больший подъем уровня воды (правда, при более интенсивном таянии ледников).
Если верить журналистским публикациям, это может привести к затоплению прибрежных районов Петербурга (в смысле стоящих на берегу Финского залива), части Кронштадта и всего Сестрорецка. Почему именно этих районов?
Это наиболее низкие районы по отношению к уровню моря и при этом пологие. Поэтому математическая модель демонстрирует, что при определенном подъеме уровня моря вода может туда прийти.
Центральные районы Петербурга защищены дамбой и гранитными набережными. Многие спрашивают в этом контексте, мол, а как спасать Эрмитаж? Его-то как раз, спасать не потребуется. Высота набережных там большая, до воды далеко. А вот в Сестрорецке могут быть известные проблемы.
Но здесь надо подчеркнуть, что это прогноз, составленный на данных станций, фиксирующих уровень приливов и отливов. Эти выводы носят вероятностный характер, то есть это именно прогноз, а не 100% гарантия. Прямо сейчас бежать и запасаться спасательными жилетами не надо.
Однако принимать в расчет такие прогнозы все же стоит.
И все же о чем в этих прогнозах идет речь? О том, что эти территории начнет затапливать штормовая волна? Поднимутся грунтовые воды? Или имеется в виду реальное постоянное затопление этих территорий?
Поднимается море, а не грунтовые воды. Оно, конечно, влияет на грунтовые воды, но сейчас речь не об этом.
Речь идет о том, что наиболее низкие куски суши на территории Петербурга могут уйти под воду при теоретически возможном подъеме уровня моря на 30–60 см. Такое изменение уровня моря возможно к концу столетия.
Заметьте, это линейный прогноз, который говорит нам о том, что произойдет, если сохранятся наблюдаемые сейчас тенденции. За то время, что осталось до конца века, возможны самые разные сценарии.
Тогда какова вероятность такого развития событий? Это один шанс на миллион? Или пятидесятипроцентная вероятность?
Нет, это вовсе не один шанс на миллион. Речь идет о вероятности больше 20%, но меньше 50%.
Только варианты, к которым нам надо готовится?
Которые нам надо учитывать. Готовиться к ним нужно, если мы увидим практическое воплощение прогноза на местности. Вернее, его начало.
А как здесь возможно подготовиться?
Если подходить к этому вопросу всерьез, нужно понимать ограничивающие способности существующих ныне дамб. Если их недостаточно, то надо возводить дополнительные берегозащитные сооружения.
К примеру, Голландия шаг за шагом возводит новые дамбы. Тайвань на всякий случай огораживается дамбами от сильных штормов, которые участились в тропических широтах Тихого океана в последние десятилетия. Там тоже поднимается уровень моря и усиливается воздействие штормов на береговые сооружения, поэтому Тайвань окружил себя дамбой высотой в 16 метров.
Кстати, а дамба будет сохранять свои возможности по защите города от наводнений во время шторма?
Это сложный вопрос — мы все еще не знаем, каков будет реальный подъем уровня моря. Чем выше будет уровень воды, тем сильнее меняется воздействие моря на дамбу. И дело тут не в высоте самой стены — если уровень моря поднимается, то дамба оказывается глубже и влияние моря на сооружения меняется, — здесь вопрос не только уровня моря, но и нагрузки.
Так, когда уровень воды вокруг архипелага Кирибати (островное государство в Океании, — прим. ред.) за 28 лет поднялось на 24 см, это оказалось критично. Сильные сезонные шторма оказались выше берегозащитных сооружений, и острова начало размывать. Пока не полностью, но так ощутимо, что часть населения пришлось переселять.
Однако и тут надо понимать, что в случае с Кирибати мы имеем дело с Тихим океаном, в Балтике куда менее масштабные гидрологические явления. Поэтому этот вопрос я переадресую инженерам, которые следят за дамбой.
Комментарии (0)