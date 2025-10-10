Пишут, что уже в этом веке Петербург может частично затопить! Как? Уже?! Разбираемся, насколько громкие заголовки оправданы

В четверг, 9 октября СМИ со ссылкой на вас заявили: часть Петербурга может быть затоплена уже к 2100 году. Это правда возможно? Или ваши слова неверно интерпретировали?

Мы живем в начале века, прошла только его первая четверть, но мир меняется стремительно. Идет глобальное потепление — тают ледяные шапки планеты (в частности, ледники Антарктиды и Гренландии). Происходит прогрев подповерхностных слоев океана, что приводит к расширению объема воды.

Все эти факторы приводят к расширению объема мирового океана, в том числе краевых и внутренних морей (к которым можно отнести и Балтийское). Это закономерно вызывает подъем уровня вод. За последние 100 лет это изменение в среднем составило примерно 14–17%. Где-то подъем был более существенным, где-то менее, где-то уровень воды незначительно, но вообще понизился.

Что касается Финского залива, расчетные данные говорят о том, что к концу столетия с определенной вероятностью (но не абсолютно точно) может произойти подъем воды на высоту от 30 до 65 см. Некоторые сценарии показывают еще больший подъем уровня воды (правда, при более интенсивном таянии ледников).