Прибрежные районы Петербурга могут уйти под воду к 2100 году

Также могут пострадать часть Кронштадта и Сестрорецк. Причины — потепление климата и подъем Мирового океана. К 2100 году уровень воды в нем может подняться на 0,3-0,65 метра, а при наихудшем сценарии — на 1,3 метра. К 2300 году подъем воды в Мировом океане может составить до 5,6 метра.

«В причерноморском районе под угрозой затопления могут оказаться Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежная часть Керчи — довольно узкая часть, а также станицы северной Кубани и часть Адлера. На северо-западе России поднимающаяся вода может распространиться на прибрежные районы Петербурга, часть Кронштадта и почти на весь Сестрорецк. В северных районах отступление береговой линии может угрожать Варандею, в меньшей степени — Нарьян-Мару и Салехарду. В Дальневосточном регионе проблемы из-за повышения уровня моря могут возникнуть в порту Находка», — пишет РИА Новости со ссылкой на слова ведущего научного сотрудника лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

Ученый особенно подчеркнул, что такие прогнозы — исключительно результаты моделирования процессов на основе наблюдаемых трендов. Также посоветовал воспринимать эти цифры как расчетные модели. Сапожников добавил, что повышение уровня воды связано с таянием огромных массивов льда, а также с прогревом глубинных слоев океанов, который так же приводит к расширению водной толщи.

