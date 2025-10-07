Вокруг Петербурга планируют сделать лесопарковый «зеленый пояс»

Он появится на территории Петербурга и Ленинградской области и охватит территорию 172 000 га. При этом более 150 000 га будет в Ленобласти. Пояс позволит сохранить природные зоны, контролировать хозяйственную деятельностью и развивать экологическую инфраструктуру.
Как сообщили в пресс-службе администрации региона, прошли общественные слушания по созданию Лесопаркового пояса. По их итогу отправят протокол в Правительство России. Оно примет окончательное решение о создании пояса.
«Зеленый пояс — это наш природный щит и гарантия, что вокруг города не появятся вредные производства, свалки и хаотичная застройка. Мы создаем пространство, где можно будет дышать чистым воздухом, гулять с детьми и отдыхать в лесу рядом с домом», — сказал председатель комитета градостроительной политики Ленобласти Игорь Кулаков в ходе общественных слушаний.
Председатель комитета по природным ресурсам региона Федор Стулов добавил, что главная цель создания лесопаркового зеленого пояса — комплексная охрана окружающей среды и формирование более благоприятной экологической обстановки для жителей Петербурга и Ленинградской области. Пояс позволит сохранить природные зоны, контролировать хозяйственную деятельностью и развивать экологическую инфраструктуру.
