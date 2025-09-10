Почему Петербург накрывает непонятная вонь? И что мешает установить ее причину?

В последние дни горожане жалуются на неприятный запах в центре. Вы знаете, что происходит?

В эти выходные в комитет действительно поступило определенное количество обращений, но сказать, что мы увидели какую-то особую проблематику в центре, я не могу. Оттуда зафиксированы буквально штучные жалобы, куда больше приходило из Невского района — оттуда за два дня 31 обращение (впрочем, и это количество тоже нельзя назвать каким-то шквалом, из-за которого горячая линия была постоянно занята).

Жалобы, на наш взгляд, связаны с погодными условиями. Еще 5 сентября мы в своем телеграм-канале размещали информацию о том, что погода будет способствовать скоплению загрязнений в атмосферном воздухе. Эта информация, как мы видим, подтвердилась, хотя главный адресат этих сообщений — предприятия, у которых есть планы по снижению выбросов в период неблагоприятных метеоусловий.

Эти планы разрабатываются индивидуально для каждого предприятия и могут включать разные мероприятия: кто-то отказывается от резки металла, кто-то снижает количество сжигаемого в котельной топлива.