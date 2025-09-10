Почему Петербург накрывает непонятная вонь? И что мешает установить ее причину?

С прошлых выходных горожане жалуются на странный запах в центре города. Это уже не первый случай непонятной вони в Петербурге — за последний год город не раз накрывало волной зловония непонятного происхождения, о чем активно писали городские и даже федеральные СМИ. В апреле 2024 года даже говорилось о том, что волна неприятного запаха накрыла не только Петербург, но и Хельсинки. Что происходит? Чем и почему периодически пахнет в городе? Отчего это зачастую не удается выяснить? И все же хуже или лучше становится ситуация? Все эти вопросы Собака.ru задала первому заместителю председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александру Кучаеву.
В последние дни горожане жалуются на неприятный запах в центре. Вы знаете, что происходит?
В эти выходные в комитет действительно поступило определенное количество обращений, но сказать, что мы увидели какую-то особую проблематику в центре, я не могу. Оттуда зафиксированы буквально штучные жалобы, куда больше приходило из Невского района — оттуда за два дня 31 обращение (впрочем, и это количество тоже нельзя назвать каким-то шквалом, из-за которого горячая линия была постоянно занята).
Жалобы, на наш взгляд, связаны с погодными условиями. Еще 5 сентября мы в своем телеграм-канале размещали информацию о том, что погода будет способствовать скоплению загрязнений в атмосферном воздухе. Эта информация, как мы видим, подтвердилась, хотя главный адресат этих сообщений — предприятия, у которых есть планы по снижению выбросов в период неблагоприятных метеоусловий.
Эти планы разрабатываются индивидуально для каждого предприятия и могут включать разные мероприятия: кто-то отказывается от резки металла, кто-то снижает количество сжигаемого в котельной топлива.
То есть, грубо говоря, Росгидромет вам дает информацию, что в городе не будет ветра, вы предупреждаете предприятия, и они отказываются от каких-то работ, чтобы сократить выбросы?
Да. Но надо понимать, что выбросы, за которыми мы следим, — это не то же самое, что запах. Хотя иногда они связаны, у нас бывают внеплановые проверки по итогам обращений граждан. К примеру, в Выборгском районе, недалеко от Проспекта Просвещения, были жалобы местных жителей на неприятный запах. Мы посмотрели на даты и поняли, что определенная организация рядом просто не сокращает выбросы на время неблагоприятных метеоусловий.
Там была котельная, когда вышли туда с проверкой, выяснилось, что планов по снижению выбросов на время неблагоприятных метеоусловий у них нет, там в принципе нашу информацию о погоде никак не учитывали. Мы привлекли организацию к ответственности, выдали предписание планы разработать, и с тех пор у нас жалоб из этой локации нет.
И все же, вы говорили, что в выходные пришло 31 обращение из Невского района, еще какое-то количество из других — у вас есть понимание того, что, собственно, пахло?
Наши станции мониторинга рассчитаны на определение параметров воздуха именно с точки зрения соблюдения природоохранного законодательства. Не всегда [выбросы] дурно пахнущих веществ свидетельствуют о его нарушении.
Во время неблагоприятных метеоусловий мы, можно сказать, ощущаем запах города. Где-то это выбросы автотранспорта, где-то соседний ресторан. Фактически это та среда, в которой мы живем. К примеру, в Невском районе часто жалуются на запах кофе. Мы понимаем, что источник расположен в Ленинградской области…
То есть речь о предприятии?
Да-да, которое производит кофе.
Так вот, наши станции мониторинга работают по определенным загрязняющим веществам. На запах кофе наши приборы не рассчитаны.
В Южной Корее есть закон, который устанавливает запрет на выбросы дурно пахнущих соединений [вне зависимости от их вреда для экологии и здоровья человека]. У них в законе прописаны комбинации веществ, которые доставляют беспокойство гражданам.
Когда такая норма в законе появляется, то сразу возникают числовые параметры [предельно допустимых выбросов] и система мониторинга за дурно пахнущими веществами. В России такой нормативно-правовой базы нет, а следовательно, и дурно пахнущие вещества не измеряются.
То есть, говоря прямо, существующая сейчас система контроля за состоянием воздуха следит за тем, чтобы выбросы никого не отравили, но не…
Не контролирует дурно пахнущие вещества — именно так.
Мы перевели корейский закон о запахе на русский язык, депутаты Законодательного собрания прорабатывали вопрос его интеграции в российское законодательство, но пока такой нормы у нас в стране нет.
А значит, нет структуры, которая будет следить за запахами?
Вы правильно понимаете. Запахи никто не контролирует, нормативы и запреты не установлены законодательно.
Наша деятельность — и надзорная, и разрешительная (по согласованию планов снижения выбросов на время неблагоприятных метеоусловий) влияет на то, что неприятных запахов становится меньше — как в примере с той котельной, — но это косвенное влияние.
Вернемся к конкретным примерам. В эти выходные люди в центре жаловались на запах, в том числе на запах горелого пластика. На первый взгляд, это может быть признаком нарушений именно природоохранного законодательства. На такие обращения как-то реагируют?
Да, если можно локализовать эти обращения до каких-то конкретных организаций. За последний год есть сразу несколько примеров. В Выборгском районе мы так выявили место сжигания отходов при производстве изделий из железобетона. Жители соседних районов жаловались, была организована внеплановая проверка, после которой предприятие оттуда съехало.
Была история с асфальтобетонным предприятием в Московском районе — там жители жаловались на неприятные запахи, а на окнах был слой пыли. Мы тоже по этому предприятию работали.
Этой весной было выявлено сжигание биологических отходов. Оказалось, что на предприятии в Невском районе были серьезные технологические нарушения, мы выписали предписание — сейчас их там устраняют.
Другой пример, я живу в Красносельском районе, там периодически, особенно когда тепло, пахнет не то газом, не то канализацией. Конкретный источник не совсем понятен, в районе есть даже инициативная группа, которая пытается разобраться в ситуации. Что делается в таких случаях? Кто-то выезжает, чтобы измерить концентрацию каких-то посторонних веществ в воздухе?
Тут мы возвращаемся все к тому же: чтобы что-то мерить, нужны какие-то нормативы. В России нет законодательства, как в Корее. А раз нет нормативов, то нет надзорного органа, нет требований, нет приборов, которые определяют загрязнение.
И получается, что приборы эти вашему комитету или другим контролирующим органам вроде Роспотребнадзора или экологического надзора не купить?
Зрите прямо в самый корень. По большому счету да, даже если бы мы закупили такие датчики (хотя у контролирующих органов возникли бы большие вопросы о том, зачем мы потратили на них деньги), то непонятно, что мы будем с их помощью контролировать? Вы проведете пробу, обнаружите маркерное вещество, [которое служит источником запаха], и что дальше?
В то же время, учитывая такие пробелы в законодательстве, мы в комитете организовали рабочую группу по запахам. Именно потому, что юридически за этот вопрос никто не отвечает, но все понимают его важность. В группе участвуют Роспотребнадзор, Росприроднадзор. Мы неоднократно приглашали организации, которые, по нашему мнению, являлись источниками именно неприятных запахов.
Как правило, это не серый какой-то бизнес, речь идет о вполне социально ответственных организациях, серьезных работодателях. Мы предлагали им не выполнять определенные технологические процессы во время неблагоприятных метеоусловий.
Грубо говоря, вы просили не жарить кофе, когда нет ветра?
Назвать конкретный технологический процесс я не берусь, но в целом да. Предприятия шли навстречу, и это касается не одной организации.
Кстати, возвращаясь к запахам на юге города. У нас сейчас активно вовлекаются [бывшие] сельскохозяйственные земли в жилищное строительство. Рядом остаются поля, которые на удивление многих людей, купивших квартиры в новостройках, продолжают использоваться и удобряться навозом. Это нормальный процесс, вполне легальная деятельность, землю нужно удобрять. Однако, когда навоз вывозится на поля, мы тоже получаем жалобы на неприятный запах.
Впрочем, по этой линии в Ленинградской области работает серьезный надзорный орган — Россельхознадзор. Туда можно обратиться, если вы считаете, что нарушаются требования при обращении с отходами животноводства.
Кстати, не могу не спросить про запах, который в апреле прошлого года накрыл часть Петербурга и, как писали, дошел едва ли не до Хельсинки. Что это было?
Мне сложно представить, чтобы единое облако запаха дошло от Петербурга до Хельсинки — кажется, это какой-то вброс. Пусть у своих прибалтийских друзей спросят — от Таллина до Хельсинки значительно ближе.
Резюмируя, пока, к сожалению, можно сказать, что в нашей стране просто некому выяснить, чем пахнет, в тех случаях, когда горожане жалуются именно на неприятный запах?
[Выяснить это получается] не всегда, да. Но есть достаточно примеров, когда запахи коррелируют с веществами, содержание которых в воздухе контролируется природоохранными органами и Роспотребнадзором. В этом случае найти ответ удается.
Либо работа идет по линии нашей комиссии по запахам, когда мы договариваемся с предприятиями об ограничении выбросов. Но, повторюсь, органа, который бы комплексно занимался именно запахами и их влиянием на здоровье, нет.
В таких условиях, если я выхожу на улицу и чувствую, что там странный запах, возможно опасный (я же сам не могу понять, опасен он или нет), что мне делать?
Во-первых, заглянуть в телеграм-канал комитета по природопользованию, пролистать сообщения за 2–3 дня и проверить, нет ли объявлений о неблагоприятных метеоусловиях.
Во-вторых, можно позвонить по телефону дежурной службы: 417-59-36, он круглосуточный. Оператор примет звонок. Если обращение наше, то мы возьмем его в работу, если нет — перенаправим запрос в ответственную структуру.
Если речь идет о том, что запах влияет на ваше жилое помещение — грубо говоря, вы открываете форточку и чувствуете вонь, то необходимо обращаться в Роспотребнадзор, у которого есть необходимые специалисты. Они следят как за шумами, так и за качеством воздуха.
Но не за запахами, опять же?
Да, конечно, контроль осуществляется исходя из опасности для здоровья.
Запахи в Петербурге обсуждаются все чаще. Вам не кажется, что проблема становится острее? Или дело в другом?
Нет, мне точно так не кажется. Тем более что мы общаемся с коллегами из других регионов, они ежегодно съезжаются на конгресс, который организует НИИ Атмосферы в Петербурге.
Общаясь с коллегами, я понимаю, что в Петербурге, по крайней мере, если мы говорим по загрязнениям атмосферного воздуха, эта тема несколько, наверное, раздута. В определенных локациях проблемы есть, мы занимаемся их искоренением. Самые крупные предприятия-загрязнители контролирует Росприроднадзор, мы работаем с предприятиями регионального значения, которые могут и не затрагивать весь район, но на близлежащие дома могут влиять не меньше.
Поверьте, нам есть с чем сравнить. В Петербурге неблагоприятные метеоусловия, [способствующие появлению запахов], 15 дней в году. В каких-то городах их 200. В Череповце — 118. Тут нам остается сказать только спасибо нашему географическому положению, тому, что мы город приморский. А также надо сказать спасибо основателю нашего города Петру I, что он изначально организовал линейную застройку, за счет чего город продувается, что способствует тому, что загрязнения выносятся за пределы города.
