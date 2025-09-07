На строительство мусорного завода «Новоселки» планируют потратить 14 млрд рублей

Конкурс на проектирование и строительство комплекса по переработке отходов «Новоселки» объявлен 4 сентября с максимальной стоимостью 14 млрд рублей. Финансирование предполагается за счет заемных средств; ранее Региональный экологический оператор (РЭО) заявлял об инвестициях в проект на 17,2 млрд рублей при поддержке Сбербанка.

Проектная мощность предприятия составит 600 тысяч тонн отходов в год — столько же, сколько у действующего КПО «Волхонка». Согласно техническому заданию, 90% отходов будут поступать на три линии основной сортировки, 9% — на линию крупногабаритных отходов и 1% — на линию раздельно собранного мусора.

Отбор вторсырья (бумага, металл, пластик, стекло) составит 15% от общего объема, сырья для RDF-топлива — 20%. На участок компостирования направят 40% отходов — это отсев после сортировки фракцией менее 80 мм.

Оставшиеся 30% отходов (180 тысяч тонн в год) предстоит вывозить на полигоны: 25% — остатки сортировки и 5% — технический грунт после компостирования. При этом предусмотрены варианты, позволяющие вывозить до 45–50% отходов.

Соглашение о строительстве комплекса было заключено правительством Петербурга, «Невским экологическим оператором» и РЭО на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее сообщалось об инвестициях НЭО в размере 18,9 млрд рублей.

Новый комплекс будет обеспечивать полный цикл глубокой сортировки и переработки ТКО, включая компостирование органики с получением техногрунта и производство RDF-топлива.

Ранее мы рассказывали о том, что два мусорных полигона в Ленобласти закроют до конца 2025 года.