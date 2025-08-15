Два мусорных полигона в Ленобласти закроют до конца 2025 года

Соответствующие изменения в территориальную схему региона внесло правительство Ленобласти, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Первый закроют «Экоплант», он завершит работу с 18 августа, а «Новый Свет — Эко» прекратит прием ТКО с 1 января 2026 года.

Кроме того, к концу 2027 года Ленобласть должна стать одним из первых регионов без захоронения мусора и который полностью перешел на переработку отходов. «20% RDF-топлива будут использовать в дорожных работах – для этого переоборудуем цементный завод. А изготовленный здесь грунт предложу применять для благоустройства и рекультивации карьеров, с этой инициативой выйду на федеральный уровень», — сказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Переход к современной системе по обращению с отходами регион начал с ввода в эксплуатацию в 2025 году комплекса по переработке отходов (КПО) «Кингисепп». Комплекс может принимать 300 000 т отходов в год из Соснового Бора, Ломоносовского, Волосовского, Кингисеппского, Тосненского, Сланцевского, Гатчинского и Лужского районов Ленобласти.