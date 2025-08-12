Правда, что воробьев в городах стало меньше? К чему это может привести? Отвечают эксперты

В последние годы во всем мире говорят о сокращении численности воробьев. Согласно исследованию британских ученых, в Европе с 1980 по 2017 год их количество уменьшилось на 247 млн — это 20% от общего числа. В России пока нет полномасштабных исследований. Чтобы изучить проблему, волонтеры акции «Воробьи на кустах» с 2023 года ведут подсчет птиц. Собака.ru поговорила с сотрудником Зоологического института РАН, организатором орнитологических экскурсий в Петербурге Сергеем Петровым и членом Союза охраны птиц России, одним из организаторов акции по подсчету птиц «Воробьи на кустах» Анной Мостовой о том, действительно ли численность воробьев сокращается и к чему это может привести.
Воробьев в городах стало меньше?
Сергей Петров: У нас пока нет полномасштабных исследований, как изменилась численность воробьев. Отчасти эту проблему решает всероссийская акция переписи птиц «Воробьи на кустах». Наблюдения отдельных людей говорят о том, что популяция в каких-то местах действительно становится меньше. Возможно, это так, и существует тренд в Петербурге.
Анна Мостовая: В России представлено семь видов воробьев. Из них лишь домóвой является ярко выраженным синантропным видом, то есть обитает только рядом с жильем человека. Сначала рост городов ему был на руку: чем больше люди осваивали территорий, тем дальше расселялись домовые воробьи. Популяция становилась успешнее и стабильнее. Примерно с начала нулевых в России с стали отмечать снижение их численности. При этом в последние годы в городах, в том числе в Петербурге, все чаще наблюдают полевого воробья. Этот вид совершенно спокойно может обходиться без человека, выживать без подкормки, в отличии от домового.
Чтобы говорить о тенденциях благополучия воробьев, ученым нужно проанализировать данные за 10-15 лет. Повсеместно в России мы стали проводить учет численности этих птиц только с 2023 года, поэтому делать выводы пока рано.
Почему популяция воробьев может сокращаться?
Сергей Петров: До сих пор нет исчерпывающего ответа на этот вопрос, но есть несколько предположений. Первая причина — монолитное строительство и чрезмерное благоустройство. Во многих советских и более ранних зданиях есть ниши, чердаки, какие-то щели, где домовые воробьи находят укрытия и гнездятся. В новых районах дома спроектированы таким образом, что нет подходящих отверстий для птиц.
Вторая — благоустройство, частое кошение газонов. Например, в Петербурге не так много мест с разнотравьем в большом объеме, где птицы могли бы найти подкормку — семена и насекомых. Важно понимать: домовой воробей — оседлая особь, живет в одном районе и не летает за десятки километров от дома, чтобы добыть еду.
Третья — хищничество домашних животных. Например, в США, согласно статистике, кошки уничтожают до млрд птиц за год, а за пять месяцев в Великобритании животные добыли примерно 27 млн пернатых. Эволюционно воробьи не знакомы с таким типом хищника, поэтому не приспособлены к его прессингу. Не все кошки хорошие охотники, но немало таких, которые ловят в 5-10 особей в день. Нетрудно посчитать, сколько птиц за начало лета, в период гнездования, животное может поймать.
Многие полевые воробьи по большей части кормятся на сельскохозяйственных угодьях, где используют пестициды и гербициды. Эти вещества уничтожают насекомых и сорные травы, которые являются важным источником корма для птиц (особенно в период выкармливания птенцов). Воробьи могут поедать только что обработанные посевы, но чаще всего питаются насекомыми, которые погибли от химикатов. Большая доза яда в организме птицы тоже приводит к летальному исходу.
К чему это может привести?
Анна Мостовая: Воробьи — представители дикой природы и неотъемлемая часть городского ландшафта. По их щебету из кустов мы сразу понимаем, что весна скоро, ведь они первыми прилетают на заботливо вывешенные человеком кормушки.
Сергей Петров: Самый очевидный эффект — увеличение численности насекомых, которыми питаются птицы, в том числе вредителей сельского хозяйства: гусениц, жуков. Но это пока только гипотеза, есть шанс, что ничего не произойдет.
Как поддержать популяцию воробьев?
Анна Мостовая: В первую очередь нужно обеспечить им регулярную зимнюю подкормку. Для воробьев основой рациона является просо или пшено. Кормушки для них вывешивают таким образом, чтобы рядом были старые кусты с густосплетенными ветвями — в них птицы укрываются от хищников и общаются. Такие растения не стоит вырубать повсеместно, иначе воробьи исчезнут с этого места.
Важно воздержаться от повсеместного кошения диких газонов, позволять семенам созревать. Для птиц подойдет горец птичий или спорыш. Эстетичное низкое растение устойчиво к вытаптыванию, хорошо растет на тропинках наряду с подорожником. Поддержать разнообразие пернатых в городе помогут посадки плодово-ягодных кустов и деревьев. Например, воробьи любят иргу, добывая семена из сладких созревших ягод.
Еще можно вывешивать гнездовые ящики. Скорее всего, их заселят полевые воробьи, хотя известны случаи об успешном гнездовании домовых.
