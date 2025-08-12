Правда, что воробьев в городах стало меньше? К чему это может привести? Отвечают эксперты

Воробьев в городах стало меньше?

Сергей Петров: У нас пока нет полномасштабных исследований, как изменилась численность воробьев. Отчасти эту проблему решает всероссийская акция переписи птиц «Воробьи на кустах». Наблюдения отдельных людей говорят о том, что популяция в каких-то местах действительно становится меньше. Возможно, это так, и существует тренд в Петербурге.

Анна Мостовая: В России представлено семь видов воробьев. Из них лишь домóвой является ярко выраженным синантропным видом, то есть обитает только рядом с жильем человека. Сначала рост городов ему был на руку: чем больше люди осваивали территорий, тем дальше расселялись домовые воробьи. Популяция становилась успешнее и стабильнее. Примерно с начала нулевых в России с стали отмечать снижение их численности. При этом в последние годы в городах, в том числе в Петербурге, все чаще наблюдают полевого воробья. Этот вид совершенно спокойно может обходиться без человека, выживать без подкормки, в отличии от домового.

Чтобы говорить о тенденциях благополучия воробьев, ученым нужно проанализировать данные за 10-15 лет. Повсеместно в России мы стали проводить учет численности этих птиц только с 2023 года, поэтому делать выводы пока рано.