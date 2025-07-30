Экологию Суздальских озер пообещали восстановить

На состояние озер на данный момент влияют антропогенные условия и климатические изменения. Эти меры должны улучшить экологическое состояние и водообеспеченность озер, восстановить историческую гидросистему, а также увеличить их рекреационный потенциал.

В последние годы на Суздальских озерах ведется благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2024 году для жителей открыли современные прогулочные дорожки, места отдыха и велопарковки. В этом завершат создание масштабной инфраструктуры на Верхнем Суздальском озере. Дальше в планах заниматься Большим Нижним Суздальским озером и Средним Суздальским озером.

«Оздоровление» озер будут проводить одновременно с благоустройством прилегающей территории. Работы также затронут реки Старожиловка и Каменка, так как они входят в гидросистему. Недалеко от устья Старожиловки воспользуются инновационным методом — сделают биоплато (естественный фильтр из растений, который собирает загрязнения и скашивается в конце сезона).