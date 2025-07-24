7 экопроектов в Петербурге, где принимают органику, фильтры для воды и даже фарфор

Переработкинская

Выпускник Ленинградского мореходного училища (ныне Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж. — Прим.Ред.) Александр Широбоков прошел путь от заготовщика металла до руководителя полигона в Ленобласти. Весной 2017-го он принимал участие в обменной поездке в США, где познакомился с различными экологическими инициативами. В городе Боулдер (штат Колорадо — Прим. Ред.) посетил местный центр приёма вторсырья от проекта Eco-Cycle и захотел сделать нечто подобное в Петербурге. Пару лет он вынашивал идею и в 2019 году открыл «Переработкинскую». Сегодня проект работает в формате экотакси.

Что принимают: пластиковые бутылки и небутылочный ПЭТ (контейнеры с маркировкой PET / PETE / «1», упаковки от тортов), твердые и мягкие пластики, вспененный пластик 6, пенопласт, дой-паки и паучи, пластиковые карты, CD/DVD диски без коробок, картон, бумагу, пульперкартон, Tetra Pak, чеки, стекло, черные металлы, алюминий, фольгу, алюминиевые баллоны, технику, батарейки и аккумуляторы, фильтры для воды, картриджи от принтеров, автошины, блистеры от лекарств, растительную органику. Весь список можно посмотреть здесь.

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Органика не мусор

Первый в Петербурге пункт прием органических отходов запустил Владимир Масалаб вместе с единомышленниками. Проект работает по принципу вермифермы — это закрытая установка, состоящая из ящиков, где живут компостные черви. Они поедают органические отходы и превращают их в биогумус. Он оседает на дне, после чего его нужно вытащить из ящика и отделить с помощью просева. Из 50 л органических отходов получается около 20-25 л полезного удобрения.

Что принимают: очистки овощей и фруктов, чайную заварку и кофейную гущу, органику животного происхождения, высушенную и измельченную яичную скорлупу без следов белка, засохший не испорченный хлеб, скорлупу от семечек, орехов, крупные косточки, мало перерабатываемую макулатуру (целлюлозные яичные лотки, втулки из-под туалетной бумаги и бумажных полотенец, бумажные салфетки, картон из-под жирной пищи, крафтовые пакеты, использованные спички и зубочистки). Как правильно подготовить все к сдаче можно узнать тут.

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