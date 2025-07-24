7 экопроектов в Петербурге, где принимают органику, фильтры для воды и даже фарфор

Где принимают редкие пластики и органику, блистеры от лекарств, LEGO, электронные сигареты? Собака.ru рассказывает о семи проектах, куда можно сдать вторсырье в Петербурге.
Переработкинская
Выпускник Ленинградского мореходного училища (ныне Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж. — Прим.Ред.) Александр Широбоков прошел путь от заготовщика металла до руководителя полигона в Ленобласти. Весной 2017-го он принимал участие в обменной поездке в США, где познакомился с различными экологическими инициативами. В городе Боулдер (штат Колорадо — Прим. Ред.) посетил местный центр приёма вторсырья от проекта Eco-Cycle и захотел сделать нечто подобное в Петербурге. Пару лет он вынашивал идею и в 2019 году открыл «Переработкинскую». Сегодня проект работает в формате экотакси.
Что принимают: пластиковые бутылки и небутылочный ПЭТ (контейнеры с маркировкой PET / PETE / «1», упаковки от тортов), твердые и мягкие пластики, вспененный пластик 6, пенопласт, дой-паки и паучи, пластиковые карты, CD/DVD диски без коробок, картон, бумагу, пульперкартон, Tetra Pak, чеки, стекло, черные металлы, алюминий, фольгу, алюминиевые баллоны, технику, батарейки и аккумуляторы, фильтры для воды, картриджи от принтеров, автошины, блистеры от лекарств, растительную органику. Весь список можно посмотреть здесь.
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Органика не мусор
Первый в Петербурге пункт прием органических отходов запустил Владимир Масалаб вместе с единомышленниками. Проект работает по принципу вермифермы — это закрытая установка, состоящая из ящиков, где живут компостные черви. Они поедают органические отходы и превращают их в биогумус. Он оседает на дне, после чего его нужно вытащить из ящика и отделить с помощью просева. Из 50 л органических отходов получается около 20-25 л полезного удобрения.
Что принимают: очистки овощей и фруктов, чайную заварку и кофейную гущу, органику животного происхождения, высушенную и измельченную яичную скорлупу без следов белка, засохший не испорченный хлеб, скорлупу от семечек, орехов, крупные косточки, мало перерабатываемую макулатуру (целлюлозные яичные лотки, втулки из-под туалетной бумаги и бумажных полотенец, бумажные салфетки, картон из-под жирной пищи, крафтовые пакеты, использованные спички и зубочистки). Как правильно подготовить все к сдаче можно узнать тут.
Как сдать: написать в группе ВКонтакте.
Экопроект «Зеленка»
Выпускница Института экономики и управления Уральского федерального университета Юлия Акимова вместе с командой единомышленников открыла в помещении на проспекте Науки первый пункт экопроекта «Зеленка», а в 2024-м второй пункт на Выборгском шоссе в Озерках. Горожане могут принести на переработку практически все содержимое мусорного ведра — от металла до мягкого пластика.
Что принимают: металл (алюминиевые фольга и банки, цветной металл, толстый черный металл, жесть, аэрозольные баллончики и мелочи), макулатуру (гофрокартон, бумажный «микс», белую бумагу, пульперкартон + крафт), мягкие и твердые пластики, пластиковые части ручек и фломастеров, чеки и термобумагу, термоусадочную пленка, пластиковые карты, электронные сигареты, бритвенные станки, пластиковые зубные щетки, пустые блистеры от лекарств, пробки от вина из пробкового дерева, деревянные палочки для суши, обрезки линолеума без ворсистой подложки, CD/DVD диски без коробок, дискеты, фильтры для воды, батарейки, фарфор и керамику, рентгеновские снимки, воск от сгоревших свечей. Полный список можно посмотреть тут.
Как сдать: бесплатно в пунктах на проспекте Науки, 17к8 и Выборгском шоссе, 22к3.
Сборка
Организацию основали социальный предприниматель Сергей Тушев и партнеры Михаил Антонов, Анна Нафиева, Станислав Беляков в Москве в 2019 году. Петербургский филиал на Петроградской открылся в 2024 году при поддержке брендов SYNERGETIC и ВкусВилл. Помимо пункта приема в помещении на Петроградской работает музей интерактивной переработки, лекторий, секонд-хенд «Добромаркет».
Что принимают: макулатуру, металл и электрохлам, пластики, композитную упаковку, стекло, редкие фракции вроде алюминиевых капсул от кофемашин, фильтров для воды, сломанных зонтов, LEGO, ниток из шерсти и полушерсти. Полный список ищите тут.
Как сдать: принести вторсырье на Газовую улицу, 10Н или заказать экотакси.
Собиратор
Компанию «Собиратор» основал Леонид Синицын в 2018 году в Москве. А через несколько лет организация открыла филиал в Петербурге. В экоцентре на Лиговском принимают вторсырье, устраивают мастер-классы, лекции и экскурсии.
Что принимают: макулатуру, стекло, тетрапак и аналоги, металл, полиэтилентерефталат (ПЭТ, ПЭТФ, R-PET,
PETE), полиэтилен, полипропилен, пакеты и пленка, полистирол и вспененный полистирол, пенопласт, крышечки доброты, банковские карты, провода, электроника и электротехника, CD/DVD диски и коробки от них, дозаторы, зубные щетки, блистеры, пластиковые желтые яйца, контейнеры от контактных линз, батарейки и аккумуляторы, пищевое растительное и фритюрное масло. Полный список ищите тут.
Как сдать: принести вторсырье на Лиговский проспект, 256к3Д.
7Other
Петербуржец Дмитрия Воробьев запустил проект по утилизации отходов 7Other в 2016 году. Пункт в поселке Петро-Славянка принимает редкие и сложные пластики. В планах — предметы быта (фарфор, керамика, мебель, вещи) и органика.
Что принимают: ПП и ПС коробки, CD и DVD дисков и коробки из-под них, PC ПК бутыли для кулера 19л поликарбонат, PE PE-LD PE-HD LDPE HDPE ПЭ ПВД ПНД бутылки канистры (2) (4), PET ПЭТ бутылки (1), PP ПП упаковка из твердого пластика (5), PP черные прямоугольные коробки от DVD фильмов (5), PS EPS ПС упаковка от техники, кусковой белый пенопласт, алюминиевая фольга без пластика и бумаги, бумага, газеты и многое другое.
Как сдать: привезти вторсырье на улицу Софийская, 96АМ в поселке Петро-Славянка.
экотакси.cпб
В 2018 году петербуржец Всеволод Василькиоти оставил работу в офисе и запустил экотакси. Уже несколько лет проект работает как служба доставки: собирает вторсырье у горожан и довозит до пунктов переработки.
Что принимают: пластик, стекло, металл, макулатура, тетрапак, гаджеты, пенопласт, одежда. Полный список ищите здесь.
Как сдать: оставить заявку на вывоз в группе ВКонтакте.
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