Радикальный способ борьбы с глобальным потеплением — ученые и энтузиасты заново «замораживают» Арктику! Как это работает?

Ну а в чем смысл?

Как говорится в публикации Национального центра по снегу и льду при Университете Колорадо, с 1980-х годов Северный Ледовитый океан потерял до 95% своих многолетних льдов (то есть тех, возраст которых насчитывал свыше четырех лет).

Исследование международной группы ученых во главе с корейцем Ким Ён Хи, показало, что Арктика может впервые освободиться ото льда к сентябрю (сезон минимальной площади льда) уже в ближайшие десятилетия. То есть в Северном Ледовитом океане вообще не останется льдов, которые переживают теплое время года.

Как объясняет Алексей Екайкин, таяние льдов важно не только в качестве индикатора потепления климата. Оно само по себе способствует глобальному потеплению. «Дело в том, что тут включается механизм обратных связей, — говорит собеседник редакции. — Лед хорошо отражает солнечные лучи, а вода, напротив, очень хорошо их поглощает… и нагревается. Из-за этого образуется еще меньше льда, который еще меньше отражает солнце. Получается система, которая сама себя разгоняет и подогревает. Это одна из причин, почему в Арктике температура растет в 2–3 раза быстрее, чем в среднем на планете».

По оценкам Real Ice, если им удастся полностью реализовать свои планы, то замедление таяния арктических льдов позволит охладить планету настолько же, насколько изъятие 930 млн метрических тонн углекислого газа из атмосферы (это около 2% всех выбросов CO2 за год).