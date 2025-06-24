Радикальный способ борьбы с глобальным потеплением — ученые и энтузиасты заново «замораживают» Арктику! Как это работает?

В июне британское правительство выделило порядка 10 миллионов фунтов на инициативу по замораживанию морской воды в Арктике. Как надеются авторы проекта, в будущем эта технология позволит замедлить (а то и вовсе обратить вспять) исчезновение арктических льдов и тем самым несколько «охладить» планету. Правда, для этого понадобится порядка 500 тысяч (!) подводных роботов. Так что, лекарство от глобального потепления найдено? Как эту идею можно в теории использовать не только для борьбы с изменением климата. Разбираемся вместе с климатологом Алексеем Екайкиным.
Что произошло?
Британское правительство в июне 2025 года выделило порядка 10 млн фунтов стерлингов на поддержку радикального проекта борьбы с климатическим кризисом. Деньги получит компания Real Ice, которая экспериментирует с замораживанием морской воды в Арктике. Об этом сообщает газета The Times (публикация доступна только по подписке — ее краткий пересказ на русском языке дает РБК).
Компания Real Ice создана в 2022 году. Первоначально она проводила эксперименты на побережье американского штата Аляска, но уже второй сезон работает в Кембриджском заливе, что на севере Канады. Научным консультантом команды стартапа выступает экс-советник президента США Барака Обамы по полярным исследованиям морской биолог Брендан Келли.
Зачем замораживать море?
Эксперименты сводятся к следующему: участники проекта, в том числе его основатель Сиан Шервин, сверлят морской лед в заливе и с помощью специальных насосов выкачивают на поверхность воду, где она быстро намерзает.
Как рассказывали в Real Ice корреспонденту Scientific American, толщина льда в местах такой обработки достигала полутора метров и была на 30 сантиметров больше, чем на соседних участках, где работы не велись.
Как объясняет в беседе с Собака.ru петербургский климатолог и гляциолог Алексей Екайкин (с проектом Real Ice он никак не связан), чисто технически идея британцев понятна. «Таким образом действительно можно быстрее нарастить толщину льда, чем это происходило бы естественным образом, — поясняет собеседник редакции. — Обычно лед промерзает сверху вниз — это довольно медленный процесс, ведь уже застывший лед выступает естественным теплоизолятором. Тут же воду поднимают на поверхность, где температура -30… -40°C».
Ну а в чем смысл?
Как говорится в публикации Национального центра по снегу и льду при Университете Колорадо, с 1980-х годов Северный Ледовитый океан потерял до 95% своих многолетних льдов (то есть тех, возраст которых насчитывал свыше четырех лет).
Исследование международной группы ученых во главе с корейцем Ким Ён Хи, показало, что Арктика может впервые освободиться ото льда к сентябрю (сезон минимальной площади льда) уже в ближайшие десятилетия. То есть в Северном Ледовитом океане вообще не останется льдов, которые переживают теплое время года.
Как объясняет Алексей Екайкин, таяние льдов важно не только в качестве индикатора потепления климата. Оно само по себе способствует глобальному потеплению. «Дело в том, что тут включается механизм обратных связей, — говорит собеседник редакции. — Лед хорошо отражает солнечные лучи, а вода, напротив, очень хорошо их поглощает… и нагревается. Из-за этого образуется еще меньше льда, который еще меньше отражает солнце. Получается система, которая сама себя разгоняет и подогревает. Это одна из причин, почему в Арктике температура растет в 2–3 раза быстрее, чем в среднем на планете».
По оценкам Real Ice, если им удастся полностью реализовать свои планы, то замедление таяния арктических льдов позволит охладить планету настолько же, насколько изъятие 930 млн метрических тонн углекислого газа из атмосферы (это около 2% всех выбросов CO2 за год).
То есть это реальный путь к победе над глобальным потеплением?
Несмотря на то, что планы британцев выглядят многообещающими, у ученых есть большие вопросы к их осуществимости. Так, ассоциированный профессор полярных изменений окружающей среды в Бристольском университете Лиз Бэгшо в интервью CNN назвала перспективы проекта «крайне сомнительными».
Старший исследователь Центра климатических исследований Вудвелл Дженнифер Фрэнсис в беседе с журналистами также усомнилась в возможности нарастить достаточно льда, чтобы повлиять на климатический кризис.
Такие же соображения в беседе с Собака.ru высказал и климатолог Алексей Екайкин. «Чтобы какого-то заметного эффекта достичь, нужно наморозить лед на площадях примерно в 1 млн квадратных километров (для этого проект хочет создать рой из 500 тысяч специальных плавающих роботов! — прим. Собака.ru), — говорит ученый, — пока речи о таких масштабах и близко не идет. Судя по публикациям, речь пока идет о стремлении это сделать хотя бы на 100 квадратных километрах».
Кроме того, добавляет ученый, есть еще одна проблема. Альбедо (то есть способность отражать солнечные лучи) у льда намного выше чем у воды. Так, лед отражает 50–70% света, а вода поглощает до 90%. Проблема в том, что альбедо снега еще выше — он отражает 90% солнечных лучей. Однако в процессе выкачивания вода впитывается в уже имеющийся снег. То есть в моменте эксперименты Real Ice даже ухудшают ситуацию, однако участники проекта рассчитывают, что за зиму снег запорошит обработанные участки.
Это все проблемы?
Эксперимент Real Ice — не единственный способ модифицировать природные процессы, чтобы остановить или хотя бы замедлить глобальное потепление. Также ученые, инженеры и просто энтузиасты со всего мира предлагают «отбеливать» облака, менять кислотность мирового океана и так далее. Такие проекты называют геоинжинирингом.
Однако такие опыты часто подвергаются критике, в том числе со стороны ученых. «Причин тому много, — поясняет Алексей Екайкин, который также крайне настороженно относится к подобным начинаниям, — главная заключается в том, что мы не можем просчитать все последствия, к примеру, как это отразиться на местных экосистемах».
«Кроме того, — продолжает собеседник Собака.ru, — это выглядит как отвлечение средств от борьбы с настоящей проблемой, то есть с выбросами парниковых газов. Проект получил 10 млн фунтов, это же… огромные деньги, которые лучше бы инвестировать в улавливание парниковых газов или снижение выбросов».
То есть это бессмысленная трата денег?
Относиться к подобным проектам как к пустому баловству тоже не стоит, полагает Алексей Екайкин. По его мнению, подобные технологии можно в будущем применять локально (если, конечно, будет доказана их безопасность).
К примеру, полагает он, намораживать лед можно для помощи редким животным вроде тюленей или медведей, для которых сохранение твердого щита над поверхностью воды критически важно.
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