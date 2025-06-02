В «Переработкинской» начали принимать растительные органические отходы

Сдать для эко-такси проекта можно любые органические отходы растительного происхождения: очистки овощей, фруктов и грибов, зелень, шелуха, кофейный жмых, чайная заварка, высушенный хлеб, трава, листва, стебли, мелкие веточки, пульперкартон, древесную золу.

Также «Переработкинская» отдельно принимает ореховую скорлупу, крупные косточки фруктов, деревянные палочки для еды и от мороженного и высушенную кожуру цитрусовых. Последняя пойдет на новые материалы проекта Yebio.

«Для лаборатории пойдут некоторые предметы — вроде кожуры цитрусовых и еще какой-то зелени. Но в основном мы планируем делать хороший почвогрунт, на котором классно все растет. Уже есть опытный мини сад, и нам нравится, как растения в нем ведут себя на получаемом компосте», — сообщил основатель «Переработкинской» Александр Широбоков.

Кроме того, в эко-компании отметили, что за Принимают органику только в высушенном виде (предпочтительный вариант) — в бумажных пакетах — или в замороженном виде. Для переработки органических отходов используют собственные компостеры, вермикомпостеры, ЭМ-емкости и промышленную компостную установку партнеров (компания Трейдком). В планах внедрить буртовое компостирование (в планах).

Кроме того, Широбоков поделился, что полученный компост хотели бы размещать его там, где это необходимо: на местах бывших промзон или на деградированных из-за неправильного благоустройства землях — сразу с необходимыми растениями-сидератами и многолетниками. Но это уже будет следующим шагом и отдельным подпроектом.

Подробные условия приема отходов можно найти в соцсетях проекта.