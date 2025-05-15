18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

Еще два комплекса по переработке мусора запустят в ближайшие два года в Петербурге

В прошлом году заработал первый комплекс по переработке отходов «Волхонка».

Shutterstock.com

Как отметил губернатор Александр Беглов, в городе продолжают проводить реформу обращения с отходами. Для этого, помимо налаживания своевременного вывоза мусора, работают и над его «рациональной утилизацией».

В 2024 году запустили первый комплекс по переработке отходов «Волхонка». В ближайшие два года в агломерации заработают еще два подобных объекта. Параллельно с этим ликвидируют старые мусорные захоронения. Уже привели в порядок территорию заказника «Озеро Щучье», где ранее находилась свалка площадью более гектара.

«С помощью системы сбора опасных отходов приняли от горожан за год более 700 тонн старой техники, батареек и другого бытового мусора», — сообщил Александр Беглов.

Петербург стал первым городом в стране, отработавшим эту систему. В городе также наращиваются объемы раздельного сбора отходов.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: