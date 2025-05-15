Еще два комплекса по переработке мусора запустят в ближайшие два года в Петербурге

Как отметил губернатор Александр Беглов, в городе продолжают проводить реформу обращения с отходами. Для этого, помимо налаживания своевременного вывоза мусора, работают и над его «рациональной утилизацией».

В 2024 году запустили первый комплекс по переработке отходов «Волхонка». В ближайшие два года в агломерации заработают еще два подобных объекта. Параллельно с этим ликвидируют старые мусорные захоронения. Уже привели в порядок территорию заказника «Озеро Щучье», где ранее находилась свалка площадью более гектара.

«С помощью системы сбора опасных отходов приняли от горожан за год более 700 тонн старой техники, батареек и другого бытового мусора», — сообщил Александр Беглов.

Петербург стал первым городом в стране, отработавшим эту систему. В городе также наращиваются объемы раздельного сбора отходов.