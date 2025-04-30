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Вегетарианские и веганские продукты получат специальную маркировку

Новый знак будут ставить на те товары (в том числе и растительные), в составе которых нет компонентов животного происхождения.

Shutterstock.com

Роскачество подвело итоги конкурса по выбору национального знака растительной, вегетарианской и веганской продукции. Конкурс на разработку логотипа для растительной и веганской продукции проводили с февраля этого года.

Как сообщила пресс-служба ведомства, новый логотип будут печатать на упаковках товаров, которые соответствуют требованиям национального и международного стандартов «Технические критерии пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов, а также для маркировки и заявлений». Знак будут ставить на те товары, качество которых подтвердил единственный аккредитованный орган по сертификации соответствующей продукции «Роскачество-Веган», пишет «Интерфакс».

«Новый логотип — это ключевой элемент в создании в России цивилизованного рынка для узнаваемого бренда растительной и вегетарианской продукции, который будет способствовать развитию индустрии, повышению доверия потребителей и популяризации здорового образа жизни», — заявила замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

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