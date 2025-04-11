Для переноса жаб через дорогу в Сестрорецке ищут волонтеров

Принять участие смогут люди старше 18 лет, готовые помогать в дневные часы по будням и выходным и могут самостоятельно добираться до места миграции амфибий.

Главная задача волонтеров — помогать амфибиям пересечь дорогу и вести подсчет спасенных животных.

Организаторы акции просят не трогать жаб, если не являетесь зарегистрированным участником акции: «Неправильные действия и скопления людей в местах миграции могут нанести вред животным и даже привести к их гибели».

Чтобы присоединиться к акции, нужно заполнить анкету по ссылке. Регистрация продлится до набора необходимого количества участников. Подробную информацию направят на электронную почту всем волонтерам, которые успешно пройдут отбор.

Напомним, в прошлом году 600 волонтеров помогли перенести 17 500 тысяч жаб.