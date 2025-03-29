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Ленобласть планирует перерабатывать 100% отходов к 2027 году

Таких показателей поможет достичь строящийся комплекс «Рахья». Он обеспечит полную переработку отходов Всеволожского и Кировского районов.

«По своим отходам мы задачу даже выполним досрочно. Ваш показатель - к 2030 году 100% обработки. Мы выйдем на [него к] 1 января 2027 года. Мы уже запустили завод в Кингисеппе. И по части областных ТКО мы выйдем к 2027 году», — цитирует ТАСС слова губернатора региона Александра Дрозденко на встрече с президентов РФ.

В пресс-службе Управляющей компании по обращению с отходами в Ленобласти, на выполнение этих показателей и рассчитаны два флагманских проекта УКООЛО - КПО «Кингисепп» и КПО «Рахья». Первый уже начал принимать отходы восьми южных районов Ленобласти - Ломоносовского, Волосовского, Кингисеппского, Тосненского, Сланцевского, Гатчинского, Лужского районов и Соснового Бора. Это привело к тому, что порядка 40% отходов в Ленинградской области полноценно обрабатываются уже сейчас.

Ранее мы писали о том, что завод по переработке пластика появится в Петербурге. Его планируют разместить в Приморском районе на территории особой экономической зоны «Новоорловская» в Коломягах. Научно-производственный комплекс будет перерабатывать пластик в топливо.

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