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В Петербурге и Ленобласти начали принимать елки на переработку

Акцию проводят в Выборгском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Кронштадтском и Курортном районах Петербурга и в Киришском, Кингисеппском и Сосновоборском районах Ленинградской области. Сдать елку можно до 9 февраля.

Shutterstock.com

Кроме того, 11 и 12 января с 10:00 до 20:00 в экоцентрах города пройдет акция «Елочный круговорот». Можно приносить новогоднее дерево в центры на Дунайском проспекте, 48 или Народной улице, 65. Измельченная щепа пойдет на покрытие особо охраняемых территорий Петербурга.

Также до 9 февраля действует акция «Елки, палки и щепа» по сбору и переработке елей. Щепу будут использовать в качестве подстилки и корма для животных в конюшнях, приютах и питомниках Петербурга и области. Сбор будет проходить по 19 адресам в 6 районах города и 3 районах области. Точки сбора можно найти на специальной карте

Какие правила действуют для сбора новогодних хвойных деревьев:

  • Принимаются ели, сосны и пихты.
  • Принимаются как целые деревья, так и ветки.
  • Принимаются как сочные зеленые хвойные, так и сухие.
  • Горшечные деревья принимаются в пунктах приема акции «Елочка, живи».
  • Если иголки осыпались, то их можно сдать в отдельном мешочке, но без смета и дождика.
  • Обязательно очистите с деревьев мишуру, блестки, скотч. Также на дереве не должно быть искусственного снега.
  • Если использовали для доставки до адреса приема упаковку (ткань, полиэтилен, мешковину, веревки, скотч), снимите ее перед сдачей самостоятельно и заберите с собой.

Если увезти елку самостоятельно не получается, то у Экотакси.СПб и Переработкинской есть такая услуга.

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