18 идей экологичных подарков на Новый год

Для тех, у кого есть домашний питомец, отличным подарком может стать апсайкл-лежанка Noplasticitsfantastic. Подушка сшита из джинс, наполнитель — синтепух. Является мягкой и антивандальной. Для владельцев собак настоящим спасением станет воск для лап от бренда растительной косметики Elska совместно с Noplasticitsfantastic. Безопасен для животного при слизывании, не липнет и легко смывается шампунем и мылом для лап, а главное — защищает подушечки и кожу лап от соли и реагентов. Зимний маст-хэв!