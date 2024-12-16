18 идей экологичных подарков на Новый год

Вывоз вторсырья, многоразовая чашка Huskee из кофейного пачмента, вместительные сумки для ноутбука и личных вещей из вторичной ПВХ-ткани от 99Recycle: Собака.ru составила подборку экологичных подарков. Напоминаем: любой презент может стать обычным мусором, если не нужен получателю. Давайте позаботимся об окружающей среде: составим вишлист заранее!
Самые экологичные
Многофункциональные скульптуры Eburet Оли Найденовой или стул Recycle Object Полины Черповицкой — заверните все! Для тех, кто решил вложиться в праздник по-крупному, рекомендуем обратить внимание на мебель и предметы декора из переработанного пластика. Такие изделия созданы из крышечек от бутылок и ABS-пластика, который остается от разных производств.
Товары для дома
Набор из 4 стаканов, Noplasticitsfantastic, 1400 ₽
Многоразовая чашка Huskee из кофейного пачмента, Noplasticitsfantastic, 2080 ₽
Термос Kinto Travel Tumbler, Noplasticitsfantastic, 4 180 ₽
Отличным подарком прямо к новогоднему столу может стать набор стаканов из бутылок или многоразовая чашка Huskee из кофейного пачмента — тонкой оболочки, состоящей из целлюлозы и защищающей зерно от воздействий окружающей среды.
Аксессуары
Сэйвер через плечо, Noplasticitsfantastic, 1480 ₽
Брелок 6-in-1 Trinket Red-Pink, 99Recycle, 3200 ₽
Сумка Alpi Shoulder Bag Blue, 99Recycle, 5600 ₽
Чехол для ноутбука, 99Recycle, 4400 ₽
Подвеска Spinning top, Recycle Object, 1800 ₽
Брелок Tulip trinket, Recycle Object, 2300 ₽
Чехол Soloma для AirPods 3, Noplasticitsfantastic, 980 ₽
Картхолдер, Recycle Object, 1800 ₽
Змея, Recycle Object, 2600 ₽
Сумки и обвесы — наше все! У петербургского бюро 99recycle — яркие вместительные сумки для ноутбука и личных вещей из вторичной ПВХ-ткани и водоотталкивающей молнии. У московского Recycle Object — многофункциональные аксессуары в виде змеи (символа наступающего года!), тюльпана и юлы из переработанного пластика. А в Noplasticitsfantastic Олеси Беспаловой заглядываем за чехлом для телефона или многоразовой бутылки из переработанной одежды.
Для животных
Лежанка-подушка «Слипер» для собак, Noplasticitsfantastic, 3200 ₽
Для тех, у кого есть домашний питомец, отличным подарком может стать апсайкл-лежанка Noplasticitsfantastic. Подушка сшита из джинс, наполнитель — синтепух. Является мягкой и антивандальной. Для владельцев собак настоящим спасением станет воск для лап от бренда растительной косметики Elska совместно с Noplasticitsfantastic. Безопасен для животного при слизывании, не липнет и легко смывается шампунем и мылом для лап, а главное — защищает подушечки и кожу лап от соли и реагентов. Зимний маст-хэв!
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