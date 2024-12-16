18+
  • Экология
  • Экология
Экология

Поделиться:

18 идей экологичных подарков на Новый год

Вывоз вторсырья, многоразовая чашка Huskee из кофейного пачмента, вместительные сумки для ноутбука и личных вещей из вторичной ПВХ-ткани от 99Recycle: Собака.ru составила подборку экологичных подарков. Напоминаем: любой презент может стать обычным мусором, если не нужен получателю. Давайте позаботимся об окружающей среде: составим вишлист заранее! 

Самые экологичные 

Вывоз вторсырья от «Переработкинской» — от 750₽, Экотакси — от 700₽
Julia Sudnitskaya / Shutterstock

Вывоз вторсырья от «Переработкинской» — от 750₽, Экотакси — от 700₽

Вывоз вторсырья — самый полезный подарок, но подойдет только петербуржцам. Можно заказать у «Экотакси» или проекта «Переработкинская». Со списками принимаемого сырья стоит ознакомиться здесь и тут

Мебель и декор

Настольные часы, Recycle Object, 3800 ₽
Recycle Object

Настольные часы, Recycle Object, 3800 ₽

Табурет, Recycle Object, 20 000 ₽
Recycle Object

Табурет, Recycle Object, 20 000 ₽

Eburet mini, 14 000 ₽
Recycle Object

Eburet mini, 14 000 ₽

Многофункциональные скульптуры Eburet Оли Найденовой или стул Recycle Object Полины Черповицкой — заверните все! Для тех, кто решил вложиться в праздник по-крупному, рекомендуем обратить внимание на мебель и предметы декора из переработанного пластика. Такие изделия созданы из крышечек от бутылок и ABS-пластика, который остается от разных производств.

Товары для дома

Набор из 4 стаканов, Noplasticitsfantastic, 1400 ₽
Пресс-служба Noplasticitsfantastic

Набор из 4 стаканов, Noplasticitsfantastic, 1400 ₽

Многоразовая чашка Huskee из кофейного пачмента, Noplasticitsfantastic, 2080 ₽
Пресс-служба Noplasticitsfantastic

Многоразовая чашка Huskee из кофейного пачмента, Noplasticitsfantastic, 2080 ₽

Термос Kinto Travel Tumbler, Noplasticitsfantastic, 4 180 ₽
Пресс-служба Noplasticitsfantastic

Термос Kinto Travel Tumbler, Noplasticitsfantastic, 4 180 ₽

Отличным подарком прямо к новогоднему столу может стать набор стаканов из бутылок или многоразовая чашка Huskee из кофейного пачмента — тонкой оболочки, состоящей из целлюлозы и защищающей зерно от воздействий окружающей среды. 

 

Аксессуары

Сэйвер через плечо, Noplasticitsfantastic, 1480 ₽
Пресс-служба Noplasticitsfantastic

Сэйвер через плечо, Noplasticitsfantastic, 1480 ₽

Брелок 6-in-1 Trinket Red-Pink, 99Recycle, 3200 ₽
Пресс-служба 99Recycle

Брелок 6-in-1 Trinket Red-Pink, 99Recycle, 3200 ₽

Сумка Alpi Shoulder Bag Blue, 99Recycle, 5600 ₽
Пресс-служба 99Recycle

Сумка Alpi Shoulder Bag Blue, 99Recycle, 5600 ₽

Чехол для ноутбука, 99Recycle, 4400 ₽
Пресс-служба 99Recycle

Чехол для ноутбука, 99Recycle, 4400 ₽

Подвеска Spinning top, Recycle Object, 1800 ₽
Recycle Object

Подвеска Spinning top, Recycle Object, 1800 ₽

Брелок Tulip trinket, Recycle Object, 2300 ₽
Recycle Object

Брелок Tulip trinket, Recycle Object, 2300 ₽

Чехол Soloma для AirPods 3, Noplasticitsfantastic, 980 ₽
Noplasticitsfantastic

Чехол Soloma для AirPods 3, Noplasticitsfantastic, 980 ₽

Картхолдер, Recycle Object, 1800 ₽
Recycle Object

Картхолдер, Recycle Object, 1800 ₽

Змея, Recycle Object, 2600 ₽
Recycle Object

Змея, Recycle Object, 2600 ₽

Сумки и обвесы — наше все! У петербургского бюро 99recycle — яркие вместительные сумки для ноутбука и личных вещей из вторичной ПВХ-ткани и водоотталкивающей молнии. У московского Recycle Object — многофункциональные аксессуары в виде змеи (символа наступающего года!), тюльпана и юлы из переработанного пластика. А в Noplasticitsfantastic Олеси Беспаловой заглядываем за чехлом для телефона или многоразовой бутылки из переработанной одежды. 

Для животных

Лежанка-подушка «Слипер» для собак, Noplasticitsfantastic, 3200 ₽
Noplasticitsfantastic

Лежанка-подушка «Слипер» для собак, Noplasticitsfantastic, 3200 ₽

Воск для лапок Elska + Noplasticitsfantastic «Кумико», 240 ₽
Пресс-служба Noplasticitsfantastic

Воск для лапок Elska + Noplasticitsfantastic «Кумико», 240 ₽

Для тех, у кого есть домашний питомец, отличным подарком может стать апсайкл-лежанка Noplasticitsfantastic. Подушка сшита из джинс, наполнитель — синтепух. Является мягкой и антивандальной. Для владельцев собак настоящим спасением станет воск для лап от бренда растительной косметики Elska совместно с Noplasticitsfantastic. Безопасен для животного при слизывании, не липнет и легко смывается шампунем и мылом для лап, а главное — защищает подушечки и кожу лап от соли и реагентов. Зимний маст-хэв!

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: