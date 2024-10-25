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В Петербурге появились новые лаборатории для мониторинга качества воздуха

Это позволит усилить контроль качества воздуха в городе и измерять до 140 загрязняющих веществ. Лаборатории предыдущего образца могли проанализировать только 29 компонентов.

muratart/shutterstock

«К 2026 году планируется полная модернизация системы мониторинга атмосферного воздуха. Увеличение количества передвижных лабораторий до пяти — лишь одно из направлений. Стационарные станции мониторинга были запущены в эксплуатацию в 1999 году и нуждаются в обновлении. Эту работу уже начали — в 2023 году Комитет приобрёл и установил девять новых станций мониторинга, в 2024 — 10 станций. Город растёт, расширим и сеть стационарных автоматических станций, чтобы к 2026-му их количество увеличилось с 25 до 30», — цитирует пресс-служба ведомства председателя Комитета по природопользованию Александра Германа.

Наблюдения за качеством воздуха проводятся круглосуточно. Достоверные данные об уровне загрязнения окружающей среды позволяют оперативно принимать необходимые решения, а также информировать органы государственной власти, местного самоуправления и широкую общественность о фактическом состоянии окружающей среды.

Ранее мы писали о том, что в Петроградском районе откроют новый экоцентр. Центр «Сборка» будет принимать на переработку более 50 фракций вторсырья.

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