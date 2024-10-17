В Петроградском районе откроют новый экоцентр

В экоцентре будет находиться музей рециклинга, пространство для лекций и мастер-классов, секонд-хенд и магазин с экотоварами, где можно купить продукцию в свою тару на розлив.

Экопроект «Сборка» помогает делать первые шаги в раздельном сборе, уменьшении ненужных отходов, эковолонтерстве и максимально снижать свой экологический след. Экоцентр займет двухуровневое помещение площадью 200 квадратных метров на Газовой улице, 10Н и будет работать ежедневно, с 14 до 21:00 по будням и с 11 до 20:00 по выходным.

За день до открытия, 20 октября, для петербуржцев организуют бесплатные экскурсии по экоцентру. Но предварительно необходимо записаться по ссылке.