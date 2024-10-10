Обязательные намордники, чипирование и уборка за собаками: в Петербурге введут правила содержания собак

«Мы пытались создать максимально ясные и понятные требования к содержанию собак. Поэтому не стали включать в него кошек и других животных. Большинство жалоб касается именно вопросов содержания собак», — отметил один из авторов инициативы Денис Четырбок.

Так, владельцы собак должны будут надевать на своих питомцев намордники и поводки во время прогулки, если в холке животные выше 40 см или опасной породы.

Также собачники должны будут убирать экскременты своих питомцев. Кроме того, им хотят запретить оставлять собак без присмотра и выгуливать в местах массовых мероприятий или на детских площадках, в поликлиниках и школах. При этом владельцы кафе, магазинов и других заведений могут сами решать, пускать ли в помещения животных или нет.

Законопроект предусматривает, что на спецплощадках собак можно будет выгуливать без намордников и поводков. При этом депутаты признали, что в городе не хватает таких площадок.

За нарушения предусмотрены штрафы в размере от 500 до 5000 рублей в зависимости от конкретной ситуации. Ловить нарушителей будут органы исполнительной власти, а также органы ветеринарии и муниципальной власти. В планах ко второму чтению проработать вопрос регистрации и чипирования собак.