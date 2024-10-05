Ученые бьют тревогу. Антарктида стремительно зеленеет из‑за потепления

Антарктика в среднем нагревается быстрее, чем другие территории. Рост растительности на континенте, где преобладают лед и голые скалы, свидетельствует о распространении глобального потепления. Ученые предупредили, что это распространение может стать плацдармом для проникновения чужеродных инвазивных видов в нетронутую экосистему Антарктиды. Об этом пишет The Guardian.

Анализ спутниковых данных показал, что в 1986 году растительность занимала менее одного квадратного километра, а к 2021 году площадь зеленого покрова составляла почти 12. «Это место было скрыто от атмосферы на протяжении тысяч лет и было колонизировано растениями в течение пары десятилетий после того, как оно освободилось ото льда — это действительно удивительно», — считает профессор Эндрю Шеперд из Нортумбрийского университета.

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