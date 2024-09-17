Удар по иммунитету и «пришельцы»-вредители: 8 неожиданных негативных последствий сентябрьской жары

Хотя насморк и простуда в массовом сознании ассоциируются с дождливой, пасмурной погодой, аномальная сентябрьская жара вовсе не защищает от болезней. Более того, отмечает врач-терапевт «Инвитро Северо-Запад» Нина Перова, риск подхватить инфекцию может быть даже выше.

«Теплая температура способствует размножению бактерий и вирусов, что может привести к увеличению числа таких заболеваний, как грипп или ОРВИ, — говорит она в беседе с редакцией Собака.ru, — Также обратите внимание, что Роспотребнадзор предупредил об увеличении числа циркулирующих штаммов COVID-19».

Проблему усугубляет тот факт, что сентябрьские +20°С бьют по иммунитету жителей Северо-Запада России, не привыкших к таким условиям. «Длительная непривычно теплая погода в сочетании с уходящим на убыль световым днем заставляет организм тратить силы на адаптацию к новым условиям, что снижает иммунитет организма, делая его более уязвимым для различных заболеваний», — резюмирует Нина Перова.