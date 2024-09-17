Удар по иммунитету и «пришельцы»-вредители: 8 неожиданных негативных последствий сентябрьской жары

В Петербурге побит очередной, уже шестой с начала осени, температурный рекорд! Даже в середине сентября воздух стабильно прогревается выше + 20°С. С одной стороны, это повод для радости горожан, которые по-прежнему могут гулять в футболках и сарафанах. С другой, аномальная осенняя жара имеет и свои темные стороны. К примеру, она несет неожиданные риски для здоровья петербуржцев, а также может бить по энергетике Ленобласти и соседних регионов. Собака.ru вместе с экспертами рассказывает о восьми неожиданных побочных эффектах необычно хорошей погоды.
1. Угроза инфекционных заболеваний
2. Повышенный риск возникновения аллергии
3. Удар по ментальному благополучию
4. Риск лесных пожаров и урон лесному хозяйству
5. Обмеление рек и удар по судоходству
6. Повышенная нагрузка на энергосистему и ущерб для ГЭС
7. Проблема распространения завезенных видов
8. Риски для перелетных птиц
Здоровье
1. Угроза инфекционных заболеваний
Хотя насморк и простуда в массовом сознании ассоциируются с дождливой, пасмурной погодой, аномальная сентябрьская жара вовсе не защищает от болезней. Более того, отмечает врач-терапевт «Инвитро Северо-Запад» Нина Перова, риск подхватить инфекцию может быть даже выше.
«Теплая температура способствует размножению бактерий и вирусов, что может привести к увеличению числа таких заболеваний, как грипп или ОРВИ, — говорит она в беседе с редакцией Собака.ru, — Также обратите внимание, что Роспотребнадзор предупредил об увеличении числа циркулирующих штаммов COVID-19».
Проблему усугубляет тот факт, что сентябрьские +20°С бьют по иммунитету жителей Северо-Запада России, не привыкших к таким условиям. «Длительная непривычно теплая погода в сочетании с уходящим на убыль световым днем заставляет организм тратить силы на адаптацию к новым условиям, что снижает иммунитет организма, делая его более уязвимым для различных заболеваний», — резюмирует Нина Перова.
2. Повышенный риск возникновения аллергии
Традиционно сезоном аллергии считаются поздняя весна и лето. Однако высокие сентябрьские температуры могут продлить мучения людей, страдающих от этого состояния.
«Повышенная влажность и жара могут способствовать распространению таких аллергенов, как пыльца или плесень, что усиливает симптомы аллергии и приводит к обострению астмы. Не исключено ускоренное падение и гниение осенней листвы и развитие аллергии именно на этот триггер», — говорит Нина Перова из «Инвитро Северо-Запад».
3. Удар по ментальному благополучию
Как поясняет Нина Перова, «непривычно теплая погода может вызвать у людей, привыкших с наступлением сентября и прохлады начинать новый рабочий сезон или выходить на учебу, раздражительность и бессонницу». Это в свою очередь негативно сказывается на их общем ментальном состоянии.
Чтобы минимизировать эти негативные побочные эффекты сентябрьского тепла, она рекомендует следовать нескольким рекомендациям:
- Соблюдать режим сна и отдыха;
- Одеваться по погоде (учитывая, что она в Петербурге переменчива);
- Выбираться в свободные дни на прогулки, пикники. «Это нужно, чтобы мозг почувствовал себя комфортно в привычной парадигме: теплый сезон — отдых», — объясняет Перова;
- Не раздражать свою нервную систему ночным сидением в гаджетах;
- Следить за УФ-индексом и не переставать наносить СПФ-средство.
Экономика
4. Риск лесных пожаров и урон лесному хозяйству
Одна из главных опасностей, связанных с жаркой, сухой и солнечной погодой — лесные пожары. Если в сентябре столбик термометра постоянно держится на отметке выше +20°С, то и риск распространения огня в лесах остается довольно высоким. «Хотя у нас уже в начале осени обычно должны идти дожди, которые уменьшают опасность таких явлений», — говорит в беседе с Собака.ru Сергей Кренц, директор Центра Арктических исследований и проектов Президентской академии и эксперт по экологической безопасности Общественного Совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.
«Ежегодно [в России] сгорают десятки миллионов кубометров древесины. При этом деревья растут очень медленно. Так что такими темпами страшно представить, какой будет ситуация через 30-50 лет. И это мы берем только экономические последствия, не говоря уже об экологических», — констатирует он.
5. Обмеление рек и удар по судоходству
Аномально жаркая (в том числе осенняя погода) бьет по водному хозяйству. Хотя здесь речь идет, скорее, о долгосрочных процессах, в целом связанных с климатическим кризисом. Под влиянием этих изменений, русла рек мельчают, а некоторые водоемы пересыхают.
«Это вред речным торговым путям, которые очень важны для логистики в целом, — говорит Сергей Кренц из Президентской академии. — Не говоря уже о том, что при таких раскладах в водоемах начинает гибнуть рыба».
6. Повышенная нагрузка на энергосистему и ущерб для ГЭС
Аномально теплая погода и падение уровня воды в некоторых реках может создавать проблемы для энергетиков. «Обмельчание рек выливается в снижение выработки электроэнергии ГЭС, — поясняет Сергей Кренц из Президентской академии. — Речь идет именно о небольших гидроэлектростанциях, у которых нет плотин и они генерируют энергию за счет проточной воды (такие станции есть, в том числе, и в Ленинградской области)».
При этом, напоминает собеседник редакции, высокие температуры поддерживают спрос на электроэнергию. «Как минимум, потому что из-за постоянно работающих кондиционеров и вентиляторов нагрузка на сети ложится очень мощная», — заключает Кренц.
Экология
7. Проблема распространения завезенных видов животных
Еще одним последствием аномальной жары становится распространение инвазивных (то есть завезенных) видов животных. Причем среди них могут оказаться опасные вредители вроде испанских слизней. В августе этого года жители Подмосковья и Ленинградской области вступили в настоящие противостояние с этими животными, атаковавшими их загородные участки.
Впервые колонии слизней в Подмосковье были зафиксированы в 2019 году, и с тех пор их популяция только растет. Согласно исследованиям, наиболее активно испанские улитки размножаются во влажной среде при температуре от 22,5 до 25°C.
«Для таких видов-интрадуцентов, то есть тех, кого мы завезли из других регионов планеты, жаркий сентябрь — как бальзам на душу, — говорит Сергей Леонович, доктор биологических наук, сотрудник Зоологического института РАН. — Им достаточно любого послабления, чтобы начать активно размножаться и распространяться в новом для себя ареале. У нас на самом деле уже много таких видов, которые запроникали всюду. Не только слизни, можно найти примеры таких растений и рыб».
8. Риски для перелетных птиц
Сохранение непривычно высокой температуры после наступления осени, вероятно, может сказываться на жизни перелетных птиц. Так, в комитете лесного хозяйства Московской области сообщили, что журавли в этот раз задерживаются в регионе, хотя обычно улетают зимовать в конце августа или в первых числах сентября.
Подобные задержки могут создавать риски для перелетных птиц, предполагает и.о. заведующего кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артем Павловский. «По пути они могут столкнуться с непривычными для них природными явлениями, поскольку погодные аномалии на пути их следования могут быть очень разными, — поясняет он свою мысль. — Где-то может быть аномально тепло, а где-то аномально холодно».
Впрочем, Сергей Леонович из Зоологического института РАН настаивает, что аномальная температура вряд ли серьезно влияет на перелетных птиц, во всяком случае далеко не на всех. «Перелетные птицы бывают разные, — говорит он. — К примеру аисты, у них время отлета определяется фотопериодизмом, то есть сокращением длины дня. Так что аисты наши края уже давно покинули, еще в августе».
Текст: Константин Крылов, Дарья Скаянская, Алена Соколова
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