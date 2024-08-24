Сиднейский театр, дельта Дуная и другие объекты ЮНЕСКО могут исчезнуть к 2050 году

Так, к середине века под угрозой окажется Сиднейский оперный театр, охраняемая территория Юнгфрау-Алеч в Швейцарских Альпах, поселения Сиди и Хунцунь на юге китайской провинции Аньхой — памятник архитектуры эпохи династий Мин и Цин.

Из‑за засухи может погибнуть индонезийская система ирригации заливных рисовых полей Субак и портовый город Цюаньчжоу в КНР, из‑за лесных пожаров и оползней — национальный парк «Какаду». Под угрозой также пещера Шове на юге Франции, храм Солнца (Конарак) в Индии, природный заповедник Сребарна в Болгарии, дельта Дуная в Румынии, исторические здания в норвежском Бергене и мост Форт-Бридж в Шотландии.

В своих исследованиях ученые использовали платформу Spectra для моделирования воздействий климатических изменений. Они оценили риск возникновения различных экстремальных погодных условий, таких как циклоны и штормы, а также учли восемь различных сценариев потепления.Гендиректор Climate X Лукки Ахмеда назвал результаты исследования серьезным предупреждением для правительств и международного сообщества.

Ранее мы рассказывали о том, что к середине века более 500 памятников в центре Петербурга рискуют оказаться в зоне подтопления! Такой нерадостный прогноз на основании расчетов, представленных учеными, озвучил зампредседателя комитета по природопользованию Иван Серебрицкий. Какие объекты находятся в зоне риска? Насколько высоко может подняться вода? Почему дамба не поможет бороться с этой угрозой и что делать, чтобы спасти центр Петербурга? Все эти вопросы «Собака.ru» задала самому Серебрицкому в интервью.

Сразу 17 (!) видов рисков и ущерб в 780 млрд рублей в год: в Смольном назвали последствия изменения климата для Петербурга. В комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга отметили, что в региональном плане адаптации к новым климатическим условиям предусмотрели несколько мер.