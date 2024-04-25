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При каких обстоятельствах может затопить Петербург и Москву? Отвечает гидролог

Также пострадать могут Карелия, Ленинградская и Псковская области. Эти регионы могут столкнуться с наводнениями, если произойдет резкий заток теплого воздуха и сильное таяние снега.

Shutterstock.com (Dmitry Mikheev)

На сайте Гидрометцентра предупредили о вероятных рисках формирования опасных заторов в Карелии, Ленинградской и Псковской областях, а также Москве. В эти регионы может прийти наводнение, потому что пока тут еще нет вскрытия льдов, отметил Михаил Болгов.

«Если произойдет резкий заток теплого воздуха, который вызовет интенсивное снеготаяние, если уровень воды вырастет резко, то прочный лед взломается, а он имеет особенность образовывать заторы. В этом случае может начаться резкое наводнение. Вероятность такая есть, но также существуют много факторов, которые мы не можем учесть, поэтому прогнозировать что-то сложно», — объяснил научного сотрудника Института водных проблем Российской академии наук, гидролога Михаила Болгова для «Газета.ru».

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