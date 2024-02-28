Реку Охту и еще 26 рек расчистят в Петербурге до 2030 года

«До 2030 года планируются к реализации 22 водохозяйственных мероприятия, предусматривающие расчистку 27 водных объектов. Рассчитываем, что заявленные Санкт-Петербургом к оздоровлению водные объекты будут учтены федеральным центром», — рассказал для ТАСС заместитель председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города Михаил Страхов.

Отчищать водоемы будут по новому объединенному федеральному проекту по оздоровлению водных объектов России. Власти Петербурга предложили включить в новый проект Балтийскую водную систему (Онежское озеро — Ладожское озеро — река Нева — Финский залив). Также добавят крупные гидросистемы, такие как водоподводящая система фонтанов Петергофа, гидросистемы ГМЗ «Царское село» и Суздальских озер.