Объемы раздельного сбора мусора увеличились в 13 раз за год в Петербурге

В 2023 году собрали и отправили на переработку более 8,5 тысяч тонн сортируемых отходов. За год до этого было только 630 тонн, отмечает глава городского комитета по природопользованию Александр Герман.
Такой значительный скачек произошел, по данным чиновника, из-за массовой установки контейнеров для раздельного сбора стекла, металла и пластика в городских дворах (их обслуживает «Невский экологический оператор», НЭО).
Герман подчеркнул, что за год закупили 3 063 новых контейнера. А в разных районах города установили металлические «сетки» для сбора пластиковых бутылок, пишет «Фонтанка».
Как сообщает РБК со ссылкой на председателя правления Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» Татьяну Нагорскую, что данный подсчет не совсем корректен, ведь в данных учитывается не только тот мусор, который собрали по многопоточной системе (подразумевает сортировку мусора по нескольким контейнерам), но и тот, что собрали традиционным для Петербурга двухпоточным способом (вывоз двух контейнеров вместо четырех и досортировка на специальных объектах).
«Региональный оператор определенным образом считает количество собранного вторсырья, поэтому не думаю, что в целом по городу сбор вторсырья увеличился в таких масштабах. Скорее всего, регоператор фиксирует прирост, потому что было поставлено больше контейнеров для двухпоточных систем», — отмечает Нагорская.
При этом она добавляет, что двухпоточная система не позволяет получить качественное вторсырье из-за смешения отходов, и сбор получается менее эффективным.
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