Объемы раздельного сбора мусора увеличились в 13 раз за год в Петербурге

Такой значительный скачек произошел, по данным чиновника, из-за массовой установки контейнеров для раздельного сбора стекла, металла и пластика в городских дворах (их обслуживает «Невский экологический оператор», НЭО).

Герман подчеркнул, что за год закупили 3 063 новых контейнера. А в разных районах города установили металлические «сетки» для сбора пластиковых бутылок, пишет «Фонтанка».

Как сообщает РБК со ссылкой на председателя правления Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» Татьяну Нагорскую, что данный подсчет не совсем корректен, ведь в данных учитывается не только тот мусор, который собрали по многопоточной системе (подразумевает сортировку мусора по нескольким контейнерам), но и тот, что собрали традиционным для Петербурга двухпоточным способом (вывоз двух контейнеров вместо четырех и досортировка на специальных объектах).

«Региональный оператор определенным образом считает количество собранного вторсырья, поэтому не думаю, что в целом по городу сбор вторсырья увеличился в таких масштабах. Скорее всего, регоператор фиксирует прирост, потому что было поставлено больше контейнеров для двухпоточных систем», — отмечает Нагорская.

При этом она добавляет, что двухпоточная система не позволяет получить качественное вторсырье из-за смешения отходов, и сбор получается менее эффективным.