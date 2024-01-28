В России установят единые цвета мусорных баков для раздельного сбора

«Это постановление находится на согласовании федеральных органов власти... В принципе, вопрос принятия этого постановления больше технический. Я очень надеюсь, что мы уже в ближайшее время получим стандартные цвета, которые позволят выстраивать эту маркировку по всей России, чтобы можно было в каждом регионе и даже в поездах дальнего следования иметь одни и те же цвета, которые потребителю будут привычными», — цитирует гендиректора российского экологического оператора Дениса Буцаева РИА «Новости».

Синий бак будет для макулатуры; оранжевый — для незагрязненных пластмассовых изделий и металлолома; зеленый — для стекла; коричневый — для пищевых отходов; серый — для несортированных смешанных отходов; желтый — для смешанных отходов вторсырья, подлежащих переработке (то есть для отходов, которые допускается выбрасывать в синий, оранжевый и зеленый баки).

В начале года стало известно, что в Петербурге заработают два эконцентра для сбора вторсырья. Также в этих центрах, которые разместят в Невском и Фрунзенском районах, будут заниматься экопросвещением.