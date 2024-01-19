Комплекс по переработке мусора «Волхонка» заработает в 2025 году

Совместное предприятие «Невского экологического оператора» и «Автопарк №1 Спецтранс» будет перерабатывать пластик со второго полугодия 2025 года. На текущий момент 90% строительных работ II очереди уже завершены.
Как рассказала генеральный директор НЭО Екатерина Горшкова на пресс-конференции в ТАСС, что на предприятии будут производить ПЭТ-флексу — промежуточный продукт переработки пластика в виде хлопьев и гранул, который применяют в промышленности.
Сейчас создали компания ООО «Неваспецпласт», которая займется разработкой проектной документации предприятия и его строительством.
В НЭО объяснили, что на сроки ввода в эксплуатацию завода влияет ввод в строй второй очереди комплекса по переработке отходов «Волхонка». С него будет поставляться пластик для переработки. На текущий момент 90% строительных работ II очереди уже завершены.
Комментарии (0)