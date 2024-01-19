Комплекс по переработке мусора «Волхонка» заработает в 2025 году

Как рассказала генеральный директор НЭО Екатерина Горшкова на пресс-конференции в ТАСС, что на предприятии будут производить ПЭТ-флексу — промежуточный продукт переработки пластика в виде хлопьев и гранул, который применяют в промышленности.

Сейчас создали компания ООО «Неваспецпласт», которая займется разработкой проектной документации предприятия и его строительством.

В НЭО объяснили, что на сроки ввода в эксплуатацию завода влияет ввод в строй второй очереди комплекса по переработке отходов «Волхонка». С него будет поставляться пластик для переработки. На текущий момент 90% строительных работ II очереди уже завершены.