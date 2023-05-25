Художница Кристина Шкляр сделала коллаборацию с Российским экологическим оператором. Посмотрите, как это выглядит

Кристина Шкляр

Идеолог ARTICLE:

«Изначально родилась выставка "Во имя……", одной из тем которой стала чистота. В контексте экспозиции я рассматриваю период взросления женщины и тему чистоты на уровне тела. Вернисаж, который у меня был запланирован в Дубай, перенесли. И я решила разместить работу на площадке по сбору отходов рядом с домом, на Песочной набережной. Инициатива разрасталась: в прошлом году мы сделали арт-проект на 36 площадках в Петроградском районе МО Чкаловский. Сегодня арт-проект поддержал Российский экологический оператор. Организация тоже уходит от слова мусор к другому понятию — отходы.

Личные изменения как человека и художника благодаря проекту уникальны. Я стала больше думать о чистоте мыслей, слов и действий. Изменив пространство для сбора отходов на Песочной набережной, удалось очистить территорию рядом с контейнером. Вижу результат, поэтому буду продолжать проект».