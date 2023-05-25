Художница Кристина Шкляр сделала коллаборацию с Российским экологическим оператором. Посмотрите, как это выглядит

В Петербурге открыли не просто пункт сбора отходов, а целый социальный арт-проект «Чистота». Это результат сотрудничества Российского экологического оператора и художницы ARTICLE Кристины Шкляр. Рассказываем, как петербурженка хочет повлиять на мусорную реформу.
Социальный арт-проект «Чистота» художница ARTICLE Кристина Шкляр сделала еще в июне прошлого года. Инициатива стала реакцией на мусорную реформу, стартовавшую в Петербурге в январе 2022-го. Артистка предложила дать новое название пухто — ПСО (пункт сбора отходов). Установить белые фасады на основание контейнера для твердых отходов внутри и снаружи, а зону раздельного сбора перенести чуть дальше. Отдельно обозначить точки забора отходов для организаций, а место завесить фотографиями «Из проекта* Белая» из экспозиции «Во имя…….» и записями из личного дневника. Так она хочет через слово и реинкарнацию пространства изменить отношение к мусору.
Проект на Песочной набережной, реализованный в 2022 году
Идеолог ARTICLE:
«Изначально родилась выставка "Во имя……", одной из тем которой стала чистота. В контексте экспозиции я рассматриваю период взросления женщины и тему чистоты на уровне тела. Вернисаж, который у меня был запланирован в Дубай, перенесли. И я решила разместить работу на площадке по сбору отходов рядом с домом, на Песочной набережной. Инициатива разрасталась: в прошлом году мы сделали арт-проект на 36 площадках в Петроградском районе МО Чкаловский. Сегодня арт-проект поддержал Российский экологический оператор. Организация тоже уходит от слова мусор к другому понятию — отходы.
Личные изменения как человека и художника благодаря проекту уникальны. Я стала больше думать о чистоте мыслей, слов и действий. Изменив пространство для сбора отходов на Песочной набережной, удалось очистить территорию рядом с контейнером. Вижу результат, поэтому буду продолжать проект».
Флагманский пункт сбора отходов можно увидеть на Таврической, 45. Вся экспозиция «Во имя…….» представлена в пространстве ARTICLE на набережной Макарова, 60 до 20 июня.
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