Экопункты для опасных отходов появятся во всех районах Петербурга с начала лета

Таким образом, экопункты с расширенным перечнем принимаемых опасных отходов будут работать во всех 18 районах города.

В экотерминалы можно приносить батарейки и компактные ртутные лампы. Их обычно устанавливают в магазинах, торговых центрах, офисах ЕИРЦ, в МФЦ, на автозаправочных станциях и т.п.

В экопунктах список принимаемых отходов больше. В него входят ртутные лампы любых габаритов, ртутные приборы и термометры, батарейки и аккумуляторы, лекарственные препараты с истекшим сроком годности, вышедшую из эксплуатации бытовую, электронную, компьютерную и оргтехнику, химические отходы, лаки, краски, бытовую химию, ртутьсодержащие отходы, отработанные масла, автомобильные покрышки.

Экопункты работают каждый день с 10:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Все адреса, куда можно принести опасные отходы, есть на экологическом портале Петербурга в разделе «Опасные отходы». Также найти точки можно с помощью чат-бота в Телеграм.