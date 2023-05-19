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Экопункты для опасных отходов появятся во всех районах Петербурга с начала лета

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С 1 июня откроют еще 8 новых точек приема опасных отходов. А на данный момент работает 10 таких пунктов по всему городу, а также есть 505 экотерминалов и по городу по графику ежедневно курсируют 2 экомобиля для приема всего перечня опасных отходов.

Shutterstock.com

Таким образом, экопункты с расширенным перечнем принимаемых опасных отходов будут работать во всех 18 районах города.

В экотерминалы можно приносить батарейки и компактные ртутные лампы. Их обычно устанавливают в магазинах, торговых центрах, офисах ЕИРЦ, в МФЦ, на автозаправочных станциях и т.п.

В экопунктах список принимаемых отходов больше. В него входят ртутные лампы любых габаритов, ртутные приборы и термометры, батарейки и аккумуляторы, лекарственные препараты с истекшим сроком годности, вышедшую из эксплуатации бытовую, электронную, компьютерную и оргтехнику, химические отходы, лаки, краски, бытовую химию, ртутьсодержащие отходы, отработанные масла, автомобильные покрышки.

Экопункты работают каждый день с 10:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Все адреса, куда можно принести опасные отходы, есть на экологическом портале Петербурга в разделе «Опасные отходы». Также найти точки можно с помощью чат-бота в Телеграм.

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