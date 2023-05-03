Greenpeace обновил функционал карты с пунктами приема вторсырья Recyclemap

Пункты можно сортировать как по видам отходов, так и по времени работы или общедоступности. В новой карте также появились точки, которые находятся на закрытых территориях школ и жилищных комплексов. Если контейнер находится на такой территории, информация отобразится в категории «доступность».

У сайта также есть раздел с полезными советами по сортировке вторсырья, подготовке его к сдаче на переработку, и внесли изменения в раздел FAQ и экосоветы.

В планах добавить адреса ремонтных мастерских, питьевых фонтанчиков, молокоматов, магазинов без упаковки и другие «зеленые» точки города. Все данные будут открытыми и доступными для интеграции в другие экологические проекты.

Экологическая организация собирает адреса на карту для жизни без отходов. Жителей городов просят рассказать о местах, которые помогают создавать меньше отходов: ремонтных мастерских, точках, в которых продают товары без упаковки, в свой контейнер на розлив и на развес, а также о других подобных локациях.

Также на «Яндекс Картах» появились пункты сбора вторсырья с карты Greenpeace. Всего отмечено около 24 тысяч точек, куда можно принести на переработку мусор, например, картон, пластик, батарейки и т.д. Эти пункты проверили модераторы и волонтеры российского отделения Гринпис.