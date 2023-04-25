В Яблоновском саду Петербурга пройдут «Чистые игры» — командные соревнования по сбору и сортировке мусора

Поучаствовать в сборе мусора в парке 29 апреля может любой желающий. Можно создать собственную команду (не больше 4 человек) или присоединиться к уже существующим.
«Чистые Игры» — это командные соревнования по очистке природных территорий и сортировке отходов, викторины и конкурсы, призы для победителей и пикник на свежем воздухе для всех участников.
Расписание:
- 11:00 — сбор участников, регистрация, выдача инвентаря.
- 11:30 — инструктаж, викторина.
- 12:00 — 13:00 - Чистые Игры.
- 12:15 — 13:00 — мастер-класс для детей по росписи тканевых сумок.
- 13:00 — пикник и конкурс «Лучшая находка».
- 13:30 — награждение победителей.
«Чистые игры» пройдут 29 апреля в 11:00 а Яблоновском саду (станция метро «Проспект Большевиков). Но нужно предварительно зарегистрироваться. Это бесплатно, сделать этом можно здесь. Там же есть информация о точной точке сбора.
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