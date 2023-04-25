В Яблоновском саду Петербурга пройдут «Чистые игры» — командные соревнования по сбору и сортировке мусора

«Чистые Игры» — это командные соревнования по очистке природных территорий и сортировке отходов, викторины и конкурсы, призы для победителей и пикник на свежем воздухе для всех участников.

Расписание:

11:00 — сбор участников, регистрация, выдача инвентаря.

11:30 — инструктаж, викторина.

12:00 — 13:00 - Чистые Игры.

12:15 — 13:00 — мастер-класс для детей по росписи тканевых сумок.

13:00 — пикник и конкурс «Лучшая находка».

13:30 — награждение победителей.

«Чистые игры» пройдут 29 апреля в 11:00 а Яблоновском саду (станция метро «Проспект Большевиков). Но нужно предварительно зарегистрироваться. Это бесплатно, сделать этом можно здесь. Там же есть информация о точной точке сбора.