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В Нормальном месте пройдет «День экологии» с лекциями, апсайклингом и шелкографией

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В пространстве 15 апреля также пройдут нескучные разговоры об экологии раздельном сборе и осознанном потреблении, мастер-классы по вышивке, изготовлению бумаги, созданию печати на одежде по своим рисункам методом шелкографии. В мероприятии примут участие благотворительный магазин «Спасибо!», мастерская Indivizual, организация «РазДельный Сбор» и другие.

Shutterstock.com

Для гостей также готовят вегетарианские угощения и мини-экскурсию по музею вторсырья. Главная задача мероприятия — показать, что раздельный сбор, переработка и осознанное потребление — совсем не скучно.

Программа «Дня экологии»:

  • 15:00 — 16:00, на живой библиотеке «Экологичный образ жизни» можно будет задать любые вопросы об экологичном потреблении.
  • 16:00 — 19:00, пройдет мастер-класс по шелкографии от благотворительного магазина «Спасибо!». Ведущая Ольга Бумбург покажет, как изменять, обновлять и делать одежду частью человека, отражающей его жизненные интересы и взгляды. А еще познакомит с трафаретной техникой переноса изображения — шелкографией.
  • 16:00 — 17:30, дизанер апсайклинг-мастерской и сооснователь бренда Indivizual Маша Миносян проведет мастер-класс по несложной вышивке на одежде по бумажному трафарету. Специальные навыки шитья совсем не потребуются.
  • 17:30 — 19:00, мастер-класс по созданию бумаги ручного литья от ART.CYCLE.studio, которая занимается художественной переработкой вторичных материалов. Вместе со специалистами можно создать основу под открытки в своем стиле и цвете.
  • 15:00 — 19:00, вегетарианские угощения от инклюзивной кулинарной мастерской «Простые вещи».
  • 15:00 — 19:00, ребята из «РазДельного Сбора» привезут музей вторсырья с образцами переработки отходов и расскажут, как делается вторичка, на что она пойдет дальше.

«День экологи» пройдет 15 апреля в Нормальном месте на Кожевенной линии 34А. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться на мероприятие.

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