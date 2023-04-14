В Нормальном месте пройдет «День экологии» с лекциями, апсайклингом и шелкографией

Для гостей также готовят вегетарианские угощения и мини-экскурсию по музею вторсырья. Главная задача мероприятия — показать, что раздельный сбор, переработка и осознанное потребление — совсем не скучно.

Программа «Дня экологии»:

15:00 — 16:00, на живой библиотеке «Экологичный образ жизни» можно будет задать любые вопросы об экологичном потреблении.

16:00 — 19:00, пройдет мастер-класс по шелкографии от благотворительного магазина «Спасибо!». Ведущая Ольга Бумбург покажет, как изменять, обновлять и делать одежду частью человека, отражающей его жизненные интересы и взгляды. А еще познакомит с трафаретной техникой переноса изображения — шелкографией.

16:00 — 17:30, дизанер апсайклинг-мастерской и сооснователь бренда Indivizual Маша Миносян проведет мастер-класс по несложной вышивке на одежде по бумажному трафарету. Специальные навыки шитья совсем не потребуются.

17:30 — 19:00, мастер-класс по созданию бумаги ручного литья от ART.CYCLE.studio, которая занимается художественной переработкой вторичных материалов. Вместе со специалистами можно создать основу под открытки в своем стиле и цвете.

15:00 — 19:00, вегетарианские угощения от инклюзивной кулинарной мастерской «Простые вещи».

15:00 — 19:00, ребята из «РазДельного Сбора» привезут музей вторсырья с образцами переработки отходов и расскажут, как делается вторичка, на что она пойдет дальше.

«День экологи» пройдет 15 апреля в Нормальном месте на Кожевенной линии 34А. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться на мероприятие.